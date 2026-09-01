En detalle: cuánto invertirán y cómo será la ampliación del aeropuerto El Plumerillo

El aeropuerto internacional El Plumerillo será ampliado con una inversión de 26 millones de dólares. Según explicó en la 105.5 FM MDZ Radio el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, la obra permitirá aumentar la capacidad de la terminal y ampliar el área destinada a vuelos internacionales.

Mema dialogó con la mesa de MDZ Club y recordó que la infraestructura aeroportuaria viene siendo ampliada desde hace una década y destacó el crecimiento de la actividad. “Desde que nosotros asumimos allá hace 10 años, no hemos hecho más que ir ampliando el aeropuerto”.

El funcionario recordó especialmente la intervención realizada a fines de 2016, cuando la terminal permaneció cerrada durante tres meses. “Fue muy duro”, señaló, y agregó que aquella obra permitió que “la pista” quedara “ampliada y reforzada para que el aeropuerto pueda ir creciendo en actividad comercial”.

Según Mema, durante los últimos años también aumentó la cantidad de pasajeros y se incorporaron conexiones internacionales. “Y así fue creciendo permanentemente en estos diez años, ha crecido y ha crecido mucho la cantidad de personas que vienen a Mendoza y que salen desde Mendoza”, afirmó.

Además, destacó la expansión de la conectividad aérea internacional hacia destinos como Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Panamá y Santiago de Chile.

Una terminal más grande y más capacidad para vuelos internacionales

“La ampliación específicamente de la terminal del aeropuerto” demandará una inversión de “casi 26 millones de dólares”, precisó Mema. El ministro aclaró que los trabajos estarán concentrados en el edificio y no en la pista.

“Aquí se referencia a que no va a haber trabajo sobre la pista, sino sobre la terminal”, explicó.

La intervención contempla un incremento de casi 15% en la superficie de la terminal. El objetivo principal será ampliar el sector destinado a operaciones internacionales.

“Va a tener una ampliación de casi un 15% de su superficie. Sobre todo va a ser duplicar el área de vuelos internacionales”, detalló Mema.

La obra también permitirá elevar la capacidad operativa del aeropuerto. “Lo que nos va a permitir es, en la cantidad de personas que van a poder circular en el aeropuerto, vamos a poder tener, operando, siete aviones simultáneos”, indicó.

Para el ministro, se trata de una mejora vinculada directamente con la conectividad de Mendoza. “Eso es, la verdad que es un gran avance para la provincia en materia de conectividad y de capacidad aérea”, afirmó.

El objetivo de sumar una conexión directa con Europa

La ampliación está vinculada también con la posibilidad de incorporar nuevas rutas internacionales. Mema señaló que el Gobierno provincial apunta a que Mendoza pueda contar con un vuelo directo hacia Europa.

“El objetivo es ampliar el aeropuerto para tener muchos más vuelos, recibir a muchas más personas y seguir apostando a varias actividades”, explicó.

En ese sentido, remarcó el impacto que la infraestructura puede tener sobre distintos sectores, especialmente el turismo. “Sabemos que el turismo y el turismo internacional ha sido una base importante del desarrollo de los últimos años, y lógicamente apuntamos a tener un vuelo directo a Europa”, sostuvo.

Mema explicó que el crecimiento de la terminal responde, entre otras razones, a las limitaciones actuales para recibir simultáneamente determinadas operaciones internacionales. “El problema que había es que si llega un avión del Oporto y los que vienen de Europa no entran todas las personas en la sala de embarque”, señaló.

La licitación de los trabajos está prevista para el 15 de septiembre. Sobre los plazos, el ministro indicó que dependerán de las ofertas que se presenten, aunque estimó que se trata de una obra relativamente rápida.

“Supuestamente es una obra dentro de todo rápida, pero bueno, no deja de ser casi 2.500 metros cubiertos que hay que construir dentro del aeropuerto”, explicó.

Además, Mema señaló que el aeropuerto continuará funcionando durante la ejecución de los trabajos. Según indicó, se espera que hacia mediados del año próximo esté definida la empresa encargada de la obra.