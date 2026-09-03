Un pasajero murió en un vuelo que venía de Panamá a Mendoza

El hecho ocurrió este jueves cuando el pasajero se descompensó en pleno vuelo que venía desde Panamá a Mendoza.

Un hombre de 73 años falleció a bordo de un avión que salió desde Panamá y tenía destino a Mendoza. Si bien el pasajero mendocino, oriundo de Las Heras, recibió asistencia en las alturas, aterrizó en la provincia sin vida. Según un testigo, el hombre falleció sobre el océano pacífico una hora después de partir del aeropuerto tocuumen vuelo 420.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves y el vuelo perteneciente a la aerolínea Copa, aterrizó a las 1:25 en la provincia.