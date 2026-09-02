Murió Carla Jeffery, reconocida actriz de Disney, a los 33 años

La noticia fue confirmada por su agencia de representación. La actriz alcanzó la fama mundial tras la exitosa saga juvenil "Zombies".

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Carla Jeffery, a los 33 años de edad. La artista, mundialmente reconocida por su participación en Disney Channel, murió el martes 1 de septiembre, según informó su agencia de representación, Alexanders Talent Management.

La triste noticia fue dada a conocer este miércoles 2 de septiembre mediante una publicación en la cuenta de Instagram de la agencia, además de ser confirmada por otros portales de renombre, como TMZ. En el texto, sus representantes expresaron su profundo dolor por la pérdida y destacaron el estrecho vínculo que mantenían con la actriz desde sus inicios en el medio.

El comunicado oficial Su agencia de representación confirmó la noticia. IG @alexanderstalent En el texto señalaron que, durante más de veinte años, tuvieron el enorme privilegio de verla crecer y convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa. Además, recordaron que su radiante sonrisa era capaz de iluminar cualquier lugar y que siempre compartió su inmensa alegría, sentido del humor y espíritu brillante con el público de todo el mundo.

Hasta el momento, no se han entregado detalles ni información oficial sobre las circunstancias o causas exactas de su deceso. Ante la sorpresiva e impactante noticia, el equipo de representación solicitó de manera encarecida respeto y privacidad para los familiares y seres cercanos de la actriz mientras atraviesan este doloroso duelo.

Zombies. Archivo MDZ Carla Jeffery alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su trabajo en Zombies, la exitosa producción musical de Disney que estrenó su primera entrega en 2018. En esta historia, la actriz interpretó a Bree, una estudiante y animadora de la secundaria Seabrook High que funcionaba como el principal pilar y la mejor amiga de Addison, la protagonista de la saga.