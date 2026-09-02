Lionel Richie fue dado de alta tras permanecer tres días hospitalizado: cómo se encuentra de salud

El entorno de Lionel Richie llevó tranquilidad a sus fanáticos tras confirmar que el reconocido artista recibió el alta médica y ya se encuentra descansando en su hogar de Los Ángeles.

Según informó el portal de espectáculos TMZ, el cantante de 77 años estuvo internado durante tres días en San Luis, Misuri, donde fue sometido a una serie de estudios cardíacos luego de sufrir una descompensación. Actualmente, fuentes cercanas al intérprete señalaron que se encuentra “muy bien” y en pleno proceso de recuperación.

El episodio comenzó el sábado 29 de agosto, apenas un día después de su presentación en el teatro The Muny, ubicado en el parque Forest Park de San Luis. Durante el cierre de ese concierto, el músico comenzó a mostrar evidentes señales de malestar físico mientras interpretaba el clásico All Night Long.

Debido a la dificultad que tenía para mantenerse de pie, un integrante del equipo de producción debió acercarle un banco para que pudiera terminar la canción sentado. Al finalizar, Richie logró levantarse, saludó a su audiencia y se retiró del escenario.

Posteriormente, el músico acudió al hospital por precaución, donde decidieron trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) . Allí, los médicos iniciaron una batería de exámenes orientados a evaluar su función cardíaca y analizaron la posibilidad de que el cuadro estuviera vinculado a un episodio de deshidratación.

Este inconveniente de salud no es un hecho aislado en la agenda reciente del compositor. El 24 de junio pasado, en el marco de su gira Sing a Song All Night Long en Minnesota, Richie debió suspender repentinamente su espectáculo tras sufrir un mareo en pleno show. Tras 40 minutos de incertidumbre en el recinto, se informó que el cantante no continuaría con el espectáculo.

En aquella oportunidad, el artista fue asistido tras bambalinas por paramédicos y posteriormente tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital local. Como consecuencia directa de este malestar, se vio obligado a postergar dos recitales para descansar y recuperarse adecuadamente.

A los pocos días de aquel incidente, el 30 de junio, regresó a los escenarios y habló sobre lo sucedido frente a sus seguidores. Fiel a su estilo, bromeó preguntando si los había tenido preocupados y confesó que vivió 24 horas intensas escuchando los consejos de sus amigos. Ahora, tras superar este nuevo susto reportado por TMZ y recibir el alta, el músico ya descansa en California.