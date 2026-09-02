¡Un fuego! Así fue el erótico baile de Daniela Celis en SEX: emoción y picardía en la influencer

La exparticipante de Gran Hermano anunció que seguirá durante septiembre en la exitosa producción teatral.

La mediática compartió las imágenes más destacadas de su despliegue sobre las tablas. / Instagram @danielacelis01

Daniela Celis atraviesa un presente profesional repleto de satisfacciones. A través de sus plataformas digitales, la influencer confirmó que continuará formando parte del elenco de Sex, la obra dirigida por José María Muscari, durante todos los sábados de septiembre.

La presentación más hot y emocionante de Daniela Celis en SEX La noticia fue recibida con entusiasmo por la propia mediática, quien no dudó en mostrar su alegría compartiendo imágenes de las participaciones más destacadas que protagoniza en el escenario. Entre aplausos y elogios por su despliegue físico, la ex Gran Hermano dejó ver el impacto que genera su actuación.

Más allá del vestuario y las coreografías, "Pestañela" aprovechó el momento para recordar cómo nació el anhelo de sumarse al proyecto. Según relató, cuatro años atrás asistió como espectadora junto a sus excompañeros de reality y quedó deslumbrada con la propuesta.

La ex Gran Hermano se mostró emocionada al recordar cómo proyectó sumarse al elenco. Instagram @danielacelis01 “Salí de ahí con la cabeza volada, manifestando poder ser parte. Hasta que un día me llegó el mensaje de José. Por supuesto fue un SÍ rotundo, prometiendo dar todo de mí Y MÁS”, escribió al rememorar la convocatoria del director.

Conmovida por el logro personal, la bailarina publicó un mensaje en el que se la vio entre lágrimas al reflexionar sobre la constancia. “Cuando quieran algo, manifiesten, proyéctenlo, pídanlo con el corazón, manden mensajes, toquen puertas, porque nada es imposible”, aconsejó a su público.