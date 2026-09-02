Repudiable: un campeón argentino de patín dio un show en el subte y un pasajero le puso el pie para tirarlo

Lucas Benítez , atleta del seleccionado argentino de patinaje artístico , realizaba una de sus habituales coreografías a bordo de la Línea B del subte cuando un pasajero puso el pie en su recorrido en dos oportunidades con la intención de hacerlo caer. La situación provocó la reacción de otros viajeros, que enfrentaron al joven y le exigieron que se disculpara.

El episodio quedó registrado en un video filmado por otra persona que viajaba en la formación y había advertido lo que sucedía, por lo que después lo compartió en redes sociales.

Benítez es multicampeón argentino de patinaje artístico y artista urbano. Desde hace más de diez años realiza performances dentro de los vagones del transporte público y utiliza esas presentaciones para reunir fondos que le permitan sostener su participación en competencias.

Según puede observarse en las imágenes, el joven colocó su pie en el recorrido de Benítez en dos oportunidades mientras el deportista realizaba su coreografía. La reiteración de la acción generó la reacción de otros pasajeros. Varios hombres se acercaron al joven y comenzaron a increparlo para exigirle que se disculpara con el patinador.

“¡Pedile perdón, p...!”, le reclamó uno de los presentes. Otro pasajero se colocó frente al acusado y le manifestó: “Te vimos todos”. El joven rechazó el pedido y respondió: “¿Qué le voy a pedir perdón? ¿Quién sos vos, b...?”. Tras ello, el atacante dio marcha atrás y Benítez pudo continuar con su coreografía dentro de la formación .

Quién es Lucas Benítez, el patinador del seleccionado argentino

Las intervenciones de Lucas Benítez en el transporte público ya habían alcanzado difusión anteriormente a través de las redes sociales. Sus shows suelen ser registradas por pasajeros que posteriormente comparten los videos. El joven es atleta del seleccionado argentino de patinaje artístico y cuenta con una trayectoria en competencias nacionales. Obtuvo una medalla de plata a nivel nacional y cinco medallas de oro en el país.

Además de su actividad deportiva, Benítez lleva más de una década con sus intervenciones artísticas dentro de los vagones. Las presentaciones forman parte también de la manera en la que busca obtener los recursos necesarios para continuar con su carrera deportiva. Según la información proporcionada, utiliza los shows para reunir fondos destinados a sostener su participación en competencias, ante la falta de financiamiento estatal para su categoría.