La enfermedad silenciosa que uno de cada tres hombres ya tiene a los 30 y casi todos a los 70

Hay una enfermedad que puede avanzar durante años sin provocar dolor ni señales evidentes. Se trata de la aterosclerosis, un proceso que provoca la acumulación de placas dentro de las arterias y que está detrás de buena parte de los infartos y accidentes cerebrovasculares. Un nuevo estudio muestra que su aparición puede comenzar mucho antes de lo que se pensaba.

La investigación REACT analizó a 16.808 personas de entre 18 y 70 años de Dinamarca y España que no tenían antecedentes conocidos de enfermedad cardiovascular. Los científicos buscaron placas mediante estudios de las arterias carótidas, femorales y coronarias. Entre quienes pudieron completar todos los estudios, el 57,1% presentaba signos de aterosclerosis.

Uno de los datos más llamativos apareció entre los adultos jóvenes. Incluso entre los participantes de 18 a 29 años, aproximadamente uno de cada 13 ya mostraba señales de la enfermedad en al menos una arteria. A partir de allí, la presencia de placas aumentó rápidamente con la edad .

Entre los hombres de 30 a 39 años, el 34,6% tenía placas detectables, es decir, más de uno de cada tres. Entre las mujeres de la misma edad, el porcentaje fue del 21,3%. Los investigadores observaron además que la aterosclerosis suele aparecer entre cinco y diez años antes en los hombres.

Con el paso del tiempo, la diferencia comienza a reducirse. En las mujeres, el crecimiento más marcado de la enfermedad se produjo entre los 40 y los 60 años, un período que coincide aproximadamente con la transición hacia la menopausia.

La presencia de la enfermedad aumenta rápidamente con la edad y aparece antes entre los hombres. MDZ

Al llegar a los 60 y 70 años, las placas eran extremadamente frecuentes. Apenas el 1,9% de los hombres y el 8,1% de las mujeres de esas edades no presentaban aterosclerosis en ninguno de los territorios estudiados. Además, en el 56,3% de los hombres de ese grupo las placas estaban presentes en las tres zonas analizadas.

Por qué esta enfermedad puede pasar inadvertida durante décadas

La aterosclerosis se produce cuando grasas, colesterol y otras sustancias se acumulan en las paredes de las arterias. Esas placas pueden crecer lentamente y reducir el espacio disponible para que circule la sangre. Si alguna se rompe, también puede favorecer la formación de un coágulo y desencadenar un infarto o un accidente cerebrovascular.

El problema es que la enfermedad puede desarrollarse durante décadas sin provocar síntomas. Los métodos tradicionales para calcular el riesgo cardiovascular utilizan factores como la edad, la presión arterial, el colesterol o el tabaquismo, pero el nuevo trabajo encontró que muchas personas con placas no eran consideradas de alto riesgo por esos sistemas.

Los investigadores creen que detectar la aterosclerosis antes de que aparezcan síntomas podría cambiar en el futuro la forma de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, remarcaron que los resultados no significan que todas las personas deban realizarse estudios de imágenes de manera rutinaria. La próxima etapa de REACT buscará determinar si una estrategia de prevención guiada por imágenes realmente consigue reducir la progresión de la enfermedad y evitar más infartos y accidentes cerebrovasculares.

El estudio original puede ser leido aquí.