Brutal accidente: un camión quedó atrapado en las vías y fue arrollado por un tren

Un camión quedó atrapado sobre las vías y fue embestido por un tren con 300 pasajeros en Polonia. El impactante video del accidente.

Un violento accidente ferroviario se registró el pasado jueves cerca de la estación Gdask Lipce, al norte de Polonia, cuando un tren interurbano con unas 300 personas a bordo embistió a un camión que había quedado detenido sobre las vías.

Las cámaras de seguridad registraron el momento del impacto desde diferentes ángulos. En las imágenes se observa cómo la formación golpea de lleno al vehículo pesado, destruye gran parte de su estructura y lanza numerosos fragmentos por el aire.

Cómo quedó atrapado el camión sobre las vías Según las primeras informaciones, el camión ingresó al cruce ferroviario y quedó varado sobre los rieles después de que las barreras de seguridad se cerraran mientras todavía se encontraba en la zona de paso. El conductor intentó avanzar para despejar las vías segundos antes de la llegada del tren, pero no consiguió retirar el vehículo a tiempo.

A pesar de la violencia de la colisión, el tren no descarriló. El accidente dejó cuatro personas con heridas leves: el maquinista, dos pasajeros y el conductor del camión.

El conductor fue trasladado a un hospital El chofer del vehículo de carga tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica. En tanto, los pasajeros afectados sufrieron lesiones menores y ninguno necesitó ser internado.