Complicaciones para viajar en tren en el AMBA: el Roca y el Sarmiento circulan con demoras

Los trenes Roca y Sarmiento registran demoras y cancelaciones durante la mañana de este lunes en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , generando inconvenientes para los pasajeros que utilizan ambos servicios.

Los problemas en el Tren Roca están relacionados con inconvenientes operativos y fallas técnicas que afectan el normal funcionamiento de los servicios.

Según informaron desde la empresa, las dificultades se deben a “problemas operativos” relacionados con la implementación de un nuevo protocolo para controles de alcoholemia al personal de conducción y a los guardas.

Desde las primeras horas de la jornada, usuarios y cuentas especializadas reportaron demoras y cancelaciones en distintos ramales de la Línea Roca. La situación provocó complicaciones para quienes se trasladaban hacia sus lugares de trabajo y estudio.

En tanto, el Tren Sarmiento también circula con demoras durante la mañana. Los principales inconvenientes fueron advertidos por pasajeros en el recorrido Moreno-Once , uno de los servicios ferroviarios más utilizados del AMBA.

Además, se registraron reportes de problemas en la estación Castelar, donde se informó sobre un inconveniente relacionado con una plataforma. La situación también generó demoras en la circulación de las formaciones.

Por el momento, las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y San Martín funcionan con sus frecuencias habituales, de acuerdo con la información disponible. El Tren Belgrano Sur, en tanto, también presta servicio durante la mañana de este lunes.