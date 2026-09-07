A días de la llegada del papa León XIV, la Iglesia reivindicó la justicia social y alertó por el endeudamiento y los suicidios

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ) , advirtió que “la persona humana nunca puede ser variable de ajuste ante la eficiencia o el lucro”, reivindicó el concepto de justicia social y alertó sobre el crecimiento del endeudamiento de las familias y los suicidios en adolescentes.

Así lo afirmó en el documento final de la tradicional Semana Social , que se realizó desde el viernes y hasta ayer domingo en la ciudad de Córdoba , bajo el lema “Puentes hacia el bien común”, con la participación de dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresariales de todo el país.

“En este cambio de época, queremos continuar la senda de organizar la esperanza asumiendo que el Bien Común no es una abstracción teórica, sino la forma social de la dignidad humana. Comprendemos que la justicia social es el criterio estructurador y la herramienta indispensable para hacer real este horizonte de plenitud, acortando distancias y garantizando la equidad, tanto en el punto de partida como en el camino de nuestro pueblo”, dice el documento en su primera parte.

Asimismo, señala que “con inmensa alegría y renovada esperanza, aguardamos la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina en el mes de noviembre”, considera su llegada como “un llamado al reencuentro fraterno” y agrega: “Su visita nos convoca a disponernos al encuentro: recuperar la escucha y reconocernos corresponsables de una misma casa y de un destino compartido”.

Durante el encuentro, se realizaron diversos conversatorios y talleres con dirigentes políticos, sindicales y empresariales. En los paneles del sábado participaron los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; y de Santiago del Estero, Elías Suárez; el secretario general de la CGT, Jorge Sola; y el presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Víctor Valle, entre otros.

La Comisión de Pastoral, reivindicó el concepto de justicia social y alertó sobre el crecimiento del endeudamiento de las familias y los suicidios en adolescentes. Enrique Cangas.

Asistieron también –por la provincia de Buenos Aires- la jefa de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; y el director de Culto, Juano Torreiro; el Secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo; el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy; el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; la diputada Natalia de la Sota; y referentes de la Utep, el Movimiento Evita, y decenas de gremios de todo el país.

En el documento conclusivo, la Pastoral Social reivindica el valor del diálogo, que “se sostiene sobre una escucha atenta, serena y respetuosa, capaz de empatizar genuinamente con el otro sin descalificarlo ni subestimarlo” y considera que “el Bien Común nos convoca a edificar una sociedad donde cada piedra, especialmente aquella que parece descartada o herida, sea valorada e integrada en la reconstrucción de la convivencia”.

En el documento conclusivo, la Pastoral Social reivindica el valor del diálogo. Enrique Cangas.

Alerta por las deudas

“El acceso al alimento, a la vivienda, el trabajo digno, la educación y el acceso a la cultura, la salud, el transporte, la libre circulación de las informaciones, la tutela de la libertad religiosa, la salvaguardia del medioambiente, la paz y el ordenamiento jurídico no son variables abstractas, sino exigencias concretas de la dignidad humana que debemos custodiar juntos”, agrega.

Por otra parte, advirtieron que “ante el avance vertiginoso de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial, alentamos una transición justa con gobernanza, donde los límites éticos, técnicos y morales sean establecidos por el ser humano para garantizar que la técnica sea siempre una ayuda valiosa y que la persona humana nunca sea variable de ajuste ante la eficiencia o el lucro”.

“Queremos caminar estrechamente junto a nuestro pueblo, compartiendo el desvelo de tantas familias que, a pesar de esforzarse en múltiples empleos, se ven obligadas a asumir compromisos económicos y financieros que escapan a sus posibilidades reales”, señalaron en relación al endeudamiento de las familias.

Queremos caminar estrechamente junto a nuestro pueblo. Enrique Cangas.

Preocupación por los jóvenes

Durante el encuentro, también se reflexionó sobre las problemáticas de la virtualidad que “afectan la interioridad y la salud mental de nuestras comunidades” y, en ese sentido, señalaron: “Nos conmueve profundamente el sufrimiento silencioso expresado en la ansiedad y el aislamiento social, y nos comprometemos a no ser indiferentes ante el crecimiento de la tasa de suicidios, especialmente en adolescentes y jóvenes”.

“Frente al flagelo de las apuestas online recordamos que ‘apostar no es un juego’. A su vez, proponemos valorar los vínculos cercanos que implican la conversación cara a cara en el hogar, la recuperación del juego físico, la gratuidad, y el deporte compartido. Fortalecemos el protagonismo de nuestras Capillas, Clubes de barrio y Colegios, entre tantas otras, como comunidades indispensables para ordenar los impulsos, cuidar la interioridad y reconstruir la vida fraterna”, añadieron.

Finalmente, se refirieron a las cuestiones de la ecología integral: “Caminamos con nuestro pueblo escuchando el clamor de la tierra y de los pobres, convencidos de que la unidad supera al conflicto en una casa común donde todo está conectado. Junto a quienes protegen los humedales, defienden el agua, el alimento sin derroche, recordamos que descuidar la naturaleza es una falta de caridad y justicia hacia el prójimo. Reconocemos, a su vez, la importancia de la tierra y el ambiente en la identidad de los pueblos originarios”.

Frente al flagelo de las apuestas online recordamos que ‘apostar no es un juego’. Enrique Cangas.

El mensaje ante León XIV

Por último, indicaron que su reflexión “se nutre también de la memoria agradecida que cultivamos en el paso por la Casa de la Memoria, donde reafirmamos que la paz verdadera es fruto de la justicia y se cimenta sobre la verdad histórica”. Es que, el viernes, al inicio de la Semana Social, los participantes marcharon desde la Catedral de Córdoba al sitio de memoria donde se colocaron las imágenes de los mártires riojanos. “Al conmemorar el 50° aniversario del golpe de Estado y honrar el testimonio de nuestros mártires riojanos, recordamos con el beato Enrique Angelelli que la justicia social es un camino de fraternidad que debemos custodiar activamente”, remarcaron.

En la misa de inicio de la Semana Social, que se realizó el viernes en la catedral de Córdoba, el arzobispo de Córdoba, el cardenal Angel Rossi, habló de "los desafíos de una tecnología sin alma, la fragmentación social y una mentalidad economicista y deshumanizante que devalúa a la persona y ofende la justicia social". Tras recordar que Francisco "nos exhortaba a construir puentes y no muros", Rossi remarcó la necesidad de dejar de lado "mesianismos preñados de descalificaciones e insultos" y "buscar nuevos caminos" de encuentro entre los argentinos.

Los participantes compartieron el viernes de un emotivo acto en la Casa de la Memoria. Enrique Cangas.

Se colocaron las imágenes de los mártires riojanos -los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y el laico Wenceslao Pedernera. Enrique Cangas.

En el marco de la Semana Social, los participantes del encuentro y los obispos de la Pastoral Social participaron el viernes de un emotivo acto en la Casa de la Memoria de la ciudad de Cordoba, donde se colocaron las imágenes de los mártires riojanos -los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y el laico Wenceslao Pedernera- junto a la del obispo Enrique Angelelli, de quienes se cumplieron este año el 50 aniversario de su asesinato a manos de la dictadura militar.

* Silvina Oranges. Periodista.