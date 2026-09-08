Papa León XIV en Argentina: cómo será el operativo de seguridad durante su visita

El Gobierno definió un operativo especial de seguridad para la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El esquema contempla tres comandos unificados federales que coordinarán el despliegue de las fuerzas nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y distintos puntos de Córdoba.

La organización quedó establecida mediante las resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas este martes en el Boletín Oficial y firmadas por la ministra Alejandra Monteoliva.

La cartera de Seguridad señaló que la llegada de León XIV tendrá una “especial trascendencia religiosa, institucional, diplomática e internacional” para el país y advirtió que algunas de las actividades podrían generar importantes concentraciones de personas.

El itinerario definitivo y los detalles de la visita serán comunicados oficialmente por la Santa Sede durante septiembre.

Qué fuerzas participarán del operativo

Los tres comandos tendrán una estructura similar y reunirán a organismos de seguridad nacionales y fuerzas federales. Entre ellos estarán:

Secretaría de Seguridad Nacional.

Subsecretaría de Despliegue Territorial.

Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

Policía Federal Argentina.

Gendarmería Nacional.

Prefectura Naval.

Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Servicio Penitenciario Federal, cuando las actividades involucren establecimientos o cuestiones de su competencia.

La coordinación general estará a cargo de la Subsecretaría de Despliegue Territorial. También fueron invitadas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. En el caso bonaerense, también podrán participar representantes de los municipios involucrados.

El objetivo es planificar y ejecutar despliegues conjuntos, proteger al Papa, las delegaciones y los asistentes, además de prevenir delitos de competencia federal o situaciones que puedan afectar la seguridad interior.

Cómo se coordinará la seguridad con la Santa Sede

La organización de la seguridad durante la visita también contempla una coordinación entre las autoridades argentinas y el Vaticano. Para eso, habrá una coordinación con el esquema dispuesto por la Santa Sede, en el que también participará la Guardia Suiza Pontificia.

No obstante, la presencia de los organismos vaticanos no modifica las funciones de las fuerzas argentinas. La Guardia Suiza se enfocará en las tareas relacionadas con la protección directa del Papa, mientras que los organismos nacionales conservarán sus respectivas responsabilidades y cadenas de mando.

El Gobierno también prevé la participación de funcionarios que actúen como enlaces entre las distintas áreas involucradas. Pueden ser designados representantes de la Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia, la Casa Militar y la Nunciatura Apostólica en la Argentina.

A partir de las características de cada lugar y de las actividades previstas, los tres comandos deberán preparar sus propios planes de acción, contemplando, por ejemplo, el manejo de grandes concentraciones de personas, la prevención de posibles riesgos y la respuesta frente a situaciones imprevistas.

La vigencia de los comandos empezó a partir de la publicación de las resoluciones y se extenderá durante la visita, hasta completar las 48 horas posteriores a las actividades del Papa en cada jurisdicción.