Por la visita del papa León XIV, quedan pocas opciones de alojamiento en Luján

La visita del papa León XIV a Luján , prevista para el 11 de noviembre casi al cierre de su gira por Argentina, la disponibilidad de alojamiento se convirtió en uno de los principales temas de conversación entre quienes planean asistir al encuentro. Mientras se agotan las plazas tradicionales, suben los precios por la demanda y surgen otras opciones de hospedaje.

A horas de que la comitiva del Vaticano recorriera la localidad bonaerense y se iniciaran los preparativos del operativo, el intendente Leonardo Boto confirmó que el Municipio ya trabaja junto a la Iglesia, los gobiernos provincial y nacional y las fuerzas federales en la organización de la visita. El operativo de seguridad, el tránsito y la atención de los miles de peregrinos que podrían llegar forman parte de una planificación que todavía debe definir sus detalles.

Una recorrida por plataformas de alquiler temporario permite observar que todavía aparecen algunas alternativas , aunque con precios elevados y una oferta que se concentra especialmente en departamentos y habitaciones particulares.

En Airbnb , la búsqueda muestra opciones de alojamiento en Luján y localidades cercanas con valores de US$40 a US$77 por noche, según la ubicación y las características de cada propiedad. También aparecen publicaciones que alcanzan los US$300, aunque se trata de valores puntuales y no de una tarifa general.

En Booking , en tanto, una de las opciones de mayor precio relevadas alcanza los US$135 por noche. En las últimas horas también comenzaron a circular versiones sobre algunos hospedajes podrían alcanzar los US$1.000 por noche, especialmente en departamentos mejor ubicados frente a la Basílica.

Por el momento, esa cifra aparece como una posibilidad que algunos mencionan ante la expectativa de una demanda extraordinaria de feligreses.

Es de destacar que los precios publicados y los montos que circulan informalmente muestra a las claras que el mercado de alquileres temporarios podría experimentar fuertes variaciones a medida que se acerque la visita.

Prepararse para recibir a miles de fieles

Ante la escasez de plazas tradicionales, vecinos de Luján comenzaron a ofrecer habitaciones particulares y espacios para alojarse durante los días del acontecimiento.

En ese contexto, surgen ofrecimientos desde ahora para acampar en la zona de Colectora Norte y El Chingolo, con un valor de $25.000 por persona. La propuesta permite instalarse desde el domingo previo a la llegada del Papa, antes del cierre de los accesos a la ciudad.

La alternativa se suma a la posibilidad de buscar hospedaje en localidades y partidos cercanos, donde todavía podría existir mayor disponibilidad.

Desde la Basílica, comerciantes y vecinos ya hablan del movimiento que podría generar la visita. Algunos negocios analizan si podrán trabajar con normalidad o si deberán adaptar su modalidad de atención ante la llegada masiva de personas.

La experiencia de la visita de Juan Pablo II también aparece como referencia. En aquella oportunidad, la ciudad recibió una multitud y hubo personas que acamparon en los alrededores de la Basílica.

Preparativos para la visita de León XIV

Cabe recordar que el miércoles, representantes de la Santa Sede recorrieron distintos sectores como la Basílica, el Museo de Luján y el suelo Marista en el marco de los preparativos para la visita que a esa localidad que será el 11 de noviembre.

La recorrida contó con la presencia de autoridades de diferentes niveles, entre ellas el intendente de Luján, Leonardo Boto, mientras avanzan las tareas de coordinación para las actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Claypole.

Cabe recordar que las principales celebraciones religiosas se realizarán en Córdoba, Buenos Aires y Luján. En el caso de esta última ciudad, la misa tendría como escenario la Basílica Nacional, y uno de los aspectos que se evalúan es la posibilidad de que se dispongan feriados o asuetos durante los días de la visita.

Además de las celebraciones previstas, todavía se encuentran en evaluación otras actividades, entre ellas posibles visitas a la cárcel de Devoto y al Cotolengo de Claypole.

Mientras se van definiendo detalles sobre el cronograma oficial, Luján comienza a tomar protagonismo ante una visita que podría convocar a una importante cantidad de peregrinos.