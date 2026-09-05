La Iglesia destacó el diálogo con el Gobierno por la visita de León XIV

La Iglesia valoró la coordinación con el Gobierno, las provincias y los municipios para preparar la visita del Papa León XIV y anticipó novedades en septiembre.

El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina destacaron este sábado el trabajo conjunto que vienen realizando para preparar la visita apostólica del papa León XIV al país. La valoración de la Iglesia se conoció tras la presencia de una delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante estos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú.

El Episcopado expresó su alegría por la llegada de los representantes vaticanos y señaló que las jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos del viaje. En ese marco, remarcó que la articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, ya constituye un resultado positivo del proceso.

“Es una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria”, sostuvo la Conferencia Episcopal Argentina al referirse a la tarea compartida entre las instituciones.

Coordinación de la Iglesia y el Gobierno Según indicó la entidad religiosa en un comunicado, el objetivo es contribuir a que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina. Para ello, se continuará trabajando sobre la base del proyecto presentado, al que se incorporarán los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento.

La Iglesia también destacó la participación de los gobiernos provinciales y municipales, junto con las instituciones comprometidas con la organización. La coordinación entre los distintos niveles del Estado y la Iglesia fue presentada como una muestra de cooperación para avanzar en los preparativos.