Bomberos voluntarios harán sonar las sirenas por los fondos adeudados por el Gobierno nacional

Las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país sonarán al mismo tiempo el próximo 10 de septiembre a las 10, en el marco de una convocatoria nacional para visibilizar la situación que atraviesa el Sistema Nacional por la falta de respuesta del Gobierno Nacional al envío de fondos adeudados.

La medida es impulsada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y las 29 federaciones provinciales.

El principal planteo está relacionado con la transferencia de fondos establecidos por la Ley Nacional 25.054. Según informaron las entidades, permanece pendiente de ejecución y distribución un remanente correspondiente a 2025 y ejercicios anteriores que supera los $59.000 millones.

De acuerdo con el detalle difundido por el sector, el monto pendiente asciende a $59.330.748.051,41.

Los bomberos remarcan que se trata de recursos establecidos por ley y con una afectación específica para el funcionamiento del sistema, por lo que reclaman que sean transferidos y distribuidos.

Cuáles son los reclamos de los Bomberos

El sirenazo busca poner en agenda cuatro reclamos centrales de las organizaciones de bomberos voluntarios.

Fondos pendientes: exigen la transferencia de los recursos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios establecidos por la Ley 25.054.

Emergencias en rutas concesionadas: solicitan una compensación por los servicios que prestan los cuarteles cuando intervienen en accidentes y otras situaciones de emergencia en rutas concesionadas. En este punto, reclaman que los contratos de concesión contemplen convenios con las asociaciones de bomberos, además de mecanismos que permitan cubrir gastos y eventuales daños derivados de las intervenciones.

Aplicación de la Ley 27.629: piden la implementación integral de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con especial énfasis en el reintegro del IVA por la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.

Pagos al exterior: también solicitan agilizar las operaciones necesarias para comprar vehículos y equipamiento de emergencia en otros países, una alternativa utilizada por los cuarteles frente al elevado costo de determinadas unidades.

Las guardias seguirán activas

Las federaciones aclararon que el toque de sirena será una medida pacífica y de visibilización y que no afectará la prestación del servicio.

Durante la jornada, los cuarteles mantendrán sus guardias activas y la atención de emergencias tendrá prioridad absoluta.

La convocatoria busca justamente destacar una situación que los bomberos consideran crítica: necesitan recursos para mantener los vehículos, renovar equipamiento, sostener los cuarteles y capacitar a quienes intervienen en cada emergencia.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está integrado por más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que desarrollan su tarea de manera voluntaria en distintas comunidades del país.

Según datos del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), durante 2026 ya fueron registrados 157.229 servicios prestados por Bomberos Voluntarios. De ese total, 94.536 correspondieron a servicios de emergencia, mientras que otros 62.639 fueron intervenciones programadas.

La convocatoria nacional resume el sentido de la protesta con una frase: cuando suenan las sirenas, los bomberos salen a ayudar. Esta vez, serán esas mismas sirenas las que buscarán llamar la atención sobre las dificultades que atraviesan para poder continuar haciéndolo.