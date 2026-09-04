Malvinas  incomoda; y... ¿Argentina?

El reclamo por las Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena, entre gestos de la Selección, el mensaje de Milei y un renovado fervor patriótico.

Hace unas semanas nomás fuimos testigos, junto con el mundo entero de un hecho histórico durante quizá una de las transmisiones televisivas mas vistas del mundo. Argentina enfrentaba al poderoso equipo de fútbol inglés en instancias de semifinales del Mundial 2026. Un partido muy disputado, muy bien jugado por ambos equipos, pero faltando diez minutos.

Malvinas volvió a escena Argentina perdía uno a cero mientras David Beckham ya se aprestaba a festejar; dos genialidades de Messi, el inoxidable Lionel asistieron primero a Enzo Fernández y luego a Lautaro Martínez que marcaron dos Y Argentina esta vez sin “la mano de Dios” eliminaba al equipo británico pasando a una nueva final del mundo; gran dosis de Autoestima para los argentinos que siguen sintiendo algo, pendiente. Pero de pronto sucedió algo impensado no planeado fuera de toda agenda oficial. Desde la tribuna hinchas de un equipo del Ascenso Argentino arrojaron una sábana, un trapo, no una bandera, sin dibujos solo con una frase que dejó a todos helados de emoción cuando la levantaron dos futbolistas de la selección, "Las Malvinas son argentinas", en ese momento las familias de todos los caídos durante la guerra, la de todos los veteranos y ellos mismos recibieron el tributo mas grande que se pudieran imaginar desde 1982.

Argentina enfrentaba al poderoso equipo de fútbol inglés en instancias de semifinales del Mundial 2026. Archivo. Un reclamo que emociona ¿El mundo habló de provocaciones, millones de personas "googleando" Malvinas, que es esto? Y el tema tuvo una repercusión y posicionamiento que ni la mejor campaña publicitaria hubiera podido lograr; el tema se instaló, muchos se quejaron por la Actitud Argentina como si fuera armado, cuando fue algo tan espontaneo como autentico. Cuando el querido y recordado Oscar Ringo Bonavena, en 1970, antes de enfrentar a Muhamad Ali en Nueva York, en el Madison Square Garden, se paseaba con una remera que decía The Malvinas Belong to Argentina, (Las Malvinas pertenecen a Argentina), nadie entonces se animó a decirle que se excedía. ¿Y Argentina? ¿Por qué hubo tanta gente enojada con la Argentina, que genera? Lionel Messi agradeciendo a Dios cada gol, Lautaro Martínez con la Virgen de Lujan en forma de estampita en su canillera goleadora, los jugadores cantando con emocionante fervor y a lagrima viva el Himno Nacional y luego quedándose hasta el final luego de cada partido con sus mujeres e hijos, bebes en brazos, abrazándose con ellos. ¿Será que al mundo le molesta tanto Dios, Patria y familia? Así se fundó este maravilloso país. Mientras algunos reclamaban que Argentina no incluye jugadores negros en sus escuadras…ignorando que aquí en el año XIII se les dio la libertad, y que además no hay jugadores de color en nuestras ligas. Algo bueno está pasando con la Argentina, algo está molestando al mundo, Malvinas, es una de ellas seguro

El tema Malvinas incomoda y mucho, y esta semana luego de una ansiosa espera habló el Presidente, lo hizo como un estadista de alto vuelo (no como un economista), hablando firme pero pausado y en tan solo 15 minutos dijo todo. Soberanía plena, defensa de nuestros intereses, control de nuestros recursos y terminó con un Viva la Patria. Sin ser analista político pude sentir un poderoso mensaje, una categórica voluntad, no impostada, de defender nuestros intereses, la soberanía y sostener el reclamo permanente por nuestros derechos.

El Presidente terminó su discurso con un Viva la Patria. NA La Patria en primer plano Y mientras tanto, se empieza a ver a la gente “sintiendo Malvinas”. Hoy tuve la dicha de ver a un ex Ministro de Defensa, Luis Petri, con una gorra que le hiciera llegar, que no dice nada, pero dice todo,las Islas Malvinas en la frente y 1982 en el costado, que orgullo sentí que emoción que la gente empiece a animarse a sentir, decir y vivir la Patria.