Toyota ofrece financiación a tasa 0% en 18 meses para Hilux SRV+
Con un monto máximo de hasta $ 30 millones y con cupo limitado, Toyota Argentina ofrece esta línea exclusiva para una de las versiones más equipadas de la pick-up más vendida de Argentina.
Toyota Argentina presenta nuevas opciones de financiación durante septiembre para facilitar el acceso a vehículos de la marca.
La principal novedad para este mes es la propuesta especial para Toyota Hilux SRV+, que permite financiar hasta $30.000.000 en 18 meses, con una TNA del 0%. Hilux SRV+ se posiciona entre las versiones más equipadas de la gama.
La propuesta se suma a las diferentes herramientas de financiación que Toyota Argentina ofrece para distintos modelos de la marca, tanto para clientes particulares como empresas.
Cómo es la Toyota Hilux SRV+
Hilux SRV+ es una de las versiones más equipadas de la gama. Toma como base la versión SRV y suma equipamiento de diseño y confort, posicionándose un escalón por debajo de SRX. A nivel estético, se destaca por sus llantas de aleación de 18 pulgadas y detalles cromados en espejos y manijas.
En términos de confort, incorpora tapizados de cuero natural y ecológico, butaca del conductor con regulación eléctrica, sistema de ingreso inteligente y encendido por botón, espejo retrovisor con anti-encandilamiento automático y levantavidrios eléctricos con función one touch en las cuatro puertas.
Está equipada con un motor turbodiésel de 2,8 litros, que entrega 204 CV y 500 Nm de torque, y se ofrece exclusivamente con transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4.