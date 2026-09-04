Toyota ofrece financiación a tasa 0% en 18 meses para Hilux SRV+

Con un monto máximo de hasta $ 30 millones y con cupo limitado, Toyota Argentina ofrece esta línea exclusiva para una de las versiones más equipadas de la pick-up más vendida de Argentina.

Toyota Argentina presenta nuevas opciones de financiación durante septiembre para facilitar el acceso a vehículos de la marca.

La principal novedad para este mes es la propuesta especial para Toyota Hilux SRV+, que permite financiar hasta $30.000.000 en 18 meses, con una TNA del 0%. Hilux SRV+ se posiciona entre las versiones más equipadas de la gama.

La propuesta se suma a las diferentes herramientas de financiación que Toyota Argentina ofrece para distintos modelos de la marca, tanto para clientes particulares como empresas.

Toyota Hilux Usados Certificados Cómo es la Toyota Hilux SRV+ Hilux SRV+ es una de las versiones más equipadas de la gama. Toma como base la versión SRV y suma equipamiento de diseño y confort, posicionándose un escalón por debajo de SRX. A nivel estético, se destaca por sus llantas de aleación de 18 pulgadas y detalles cromados en espejos y manijas.

En términos de confort, incorpora tapizados de cuero natural y ecológico, butaca del conductor con regulación eléctrica, sistema de ingreso inteligente y encendido por botón, espejo retrovisor con anti-encandilamiento automático y levantavidrios eléctricos con función one touch en las cuatro puertas.