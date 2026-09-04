Stellantis supera los 600.000 vehículos vendidos y lidera el mercado en Sudamérica

Stellantis , a través de sus marcas Fiat, Ram, Jeep, Peugeot, Citroën y Leapmotor, superó el hito de las 600.000 unidades vendidas en Sudamérica en 2026. Brasil, con casi 504.000 unidades matriculadas en lo que va del año, y Argentina, con aproximadamente 96.000 vehículos vendidos, lideran al conglomerado en el continente, con una cuota de mercado del 26,6%. Esto significa que más de uno de cada cuatro autos nuevos que salen de los concesionarios pertenece a una marca Stellantis.

En agosto de este año, Brasil y Argentina vendieron en conjunto más de 76.000 unidades, lo que representa un crecimiento continental del 2% en comparación con el mismo mes de 2025.

Si consideramos únicamente Brasil, Stellantis vendió más de 65.000 unidades en agosto, un volumen que representa un crecimiento del 7,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

Por octavo mes consecutivo, Fiat se mantiene como líder en el mercado brasileño. Con 48.467 unidades matriculadas en agosto y una cuota de mercado del 18,4%, la marca posicionó dos modelos entre los cuatro vehículos más vendidos del periodo: la Strada continúa liderando con 13.798 unidades vendidas, mientras que la Argo ocupó el cuarto lugar, con 8.811 unidades vendidas.

Entre los segmentos, destacan las camionetas pick-up y las furgonetas. En el segmento de camionetas pick-up, Fiat lidera con 19.763 unidades vendidas de los modelos Strada, Toro y Titano (45% de cuota de mercado entre todos los subsegmentos de camionetas pickup). En el segmento de furgonetas, Fiat lidera con 2.327 unidades vendidas, de las cuales 1.845 corresponden a la Fiorino, modelo que también lidera la categoría de furgonetas B.

El Fiat Fastback alcanzó su mayor número de matriculaciones del año: 5.133 unidades vendidas en el mes de agosto.

En las cifras acumuladas del año, Fiat mantiene su liderazgo absoluto en el mercado con 368.447 unidades matriculadas, lo que supone una ventaja de más de 57.000 unidades sobre la segunda marca más vendida. Además, tres modelos figuran entre los 10 coches más vendidos del año: el Strada en primer lugar, con 111.746 unidades matriculadas; el Argo en tercer lugar, con 63.453 unidades vendidas; y el Mobi en décimo lugar, con 44.272 unidades vendidas.

Jeep matriculó 9.027 unidades en agosto, incluyendo el Jeep Renegade, el Jeep Compass y el Jeep Commander. Esta cifra de matriculaciones, sumada a las ventas a clientes finales del nuevo Jeep Avenger desde el 20 de agosto, resultó en el mejor período de dos semanas de Jeep en los últimos 5 años.

En tan solo 10 días desde su lanzamiento oficial, más de 5.000 clientes adquirieron el nuevo Jeep Avenger en un concesionario. La demanda de todas las versiones del último modelo de Jeep fue muy alta, lo que también impulsó las ventas de otros modelos.

Los resultados de agosto de 2026 demuestran que Ram , la única marca de camionetas pickup premium y exclusiva del mercado, sigue siendo una de las favoritas entre los brasileños. En los primeros ocho meses de este año, se vendieron 21.492 unidades de vehículos de la marca, un incremento del 19,7% respecto al mismo periodo de 2025. En comparación con agosto del año pasado, las cifras son aún más sólidas: en el octavo mes de 2026, Ram vendió 3.369 camionetas pickup, un aumento del 60,3%. Esta cifra también representa el mejor resultado mensual de la marca desde noviembre de 2023.

En el segmento de electrificación, Leapmotor superó los 1.000 vehículos por segundo mes consecutivo, con el C10 a la cabeza entre los SUV compactos 100% eléctricos. La marca continúa acelerando su expansión en Brasil: durante el Festival Interlagos, confirmó la llegada del B10 Ultra-Híbrido a finales de este año.

En agosto de 2026, el Citroën C3 registró un crecimiento del 15 % en volumen de ventas, en comparación con agosto del año anterior. Este crecimiento se debió a la versión Citroën C3 Live Go, la más asequible del segmento B-Hatch, y también al modelo tope de gama Citroën C3 YOU! Turbo 200 AT. En las cifras acumuladas de 2026, el Citroën C3 muestra un crecimiento del 8 % en volumen de ventas con respecto al mismo periodo de 2025.

En el segmento de vehículos utilitarios, el Citroën Jumpy experimentó un crecimiento del 165% en agosto, en comparación con el mismo mes del año anterior.

El Peugeot Expert experimentó un aumento del 145 % en volumen de ventas en agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025. En lo que va del año, este modelo, perteneciente al segmento de furgonetas D, registra un incremento del 184 %. En el segmento de furgonetas E, el Peugeot Boxer registró un aumento del 36 % en volumen de ventas al comparar agosto de 2026 con agosto del año anterior. En lo que va del año, este modelo muestra un incremento del 81 %.