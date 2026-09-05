El colectivo eléctrico llega a Caminito: cómo es el nuevo recorrido, qué horarios tiene y cuánto se amplió

El Ebus porteño sumó 4,61 kilómetros a su recorrido y ahora llega hasta uno de los principales puntos turísticos de La Boca.

El bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires (eBus) incorporó desde este fin de semana un nuevo tramo a su recorrido y llega hasta Caminito, en La Boca. Con la ampliación, el servicio sumó 4,61 kilómetros y ahora cuenta con una extensión total de 21 kilómetros en su vuelta completa.

La nueva parada se encuentra en la sede de Colón Fábrica, ubicada en avenida Don Pedro de Mendoza 2163, en las inmediaciones de la Vuelta de Rocha. El punto se encuentra a unos 400 metros de la Bombonera, por lo que también facilita el acceso a uno de los lugares más reconocidos del barrio.

La ampliación fue diseñada para funcionar durante los días y horarios de mayor concurrencia turística y se suma a las distintas extensiones que el servicio incorporó desde su puesta en funcionamiento, en mayo de 2025.

Qué horarios tiene el eBus hasta Caminito El nuevo tramo hasta Caminito funcionará los siguientes días:

Viernes: de 16 a 23.

Sábados, domingos y feriados: de 9 a 22.30. El Ebus de CABA extenderá su recorrido De esta manera, quienes quieran utilizar el servicio para recorrer La Boca durante el fin de semana podrán descender en la sede de Colón Fábrica y acceder desde allí al entorno de Caminito y otros puntos turísticos de la zona.