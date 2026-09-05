El colectivo eléctrico llega a Caminito: cómo es el nuevo recorrido, qué horarios tiene y cuánto se amplió
El Ebus porteño sumó 4,61 kilómetros a su recorrido y ahora llega hasta uno de los principales puntos turísticos de La Boca.
El bus eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires (eBus) incorporó desde este fin de semana un nuevo tramo a su recorrido y llega hasta Caminito, en La Boca. Con la ampliación, el servicio sumó 4,61 kilómetros y ahora cuenta con una extensión total de 21 kilómetros en su vuelta completa.
La nueva parada se encuentra en la sede de Colón Fábrica, ubicada en avenida Don Pedro de Mendoza 2163, en las inmediaciones de la Vuelta de Rocha. El punto se encuentra a unos 400 metros de la Bombonera, por lo que también facilita el acceso a uno de los lugares más reconocidos del barrio.
La ampliación fue diseñada para funcionar durante los días y horarios de mayor concurrencia turística y se suma a las distintas extensiones que el servicio incorporó desde su puesta en funcionamiento, en mayo de 2025.
Qué horarios tiene el eBus hasta Caminito
El nuevo tramo hasta Caminito funcionará los siguientes días:
Viernes: de 16 a 23.
Sábados, domingos y feriados: de 9 a 22.30.
De esta manera, quienes quieran utilizar el servicio para recorrer La Boca durante el fin de semana podrán descender en la sede de Colón Fábrica y acceder desde allí al entorno de Caminito y otros puntos turísticos de la zona.
Por dónde pasa el bus eléctrico de Buenos Aires
El eBus conecta actualmente la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martín y el Centro de Trasbordo de Retiro con distintos sectores del centro porteño, el casco histórico y La Boca. En dirección hacia el sur, el recorrido atraviesa sectores de Puerto Madero, las inmediaciones de Plaza de Mayo y Parque Lezama, antes de continuar hacia distintos puntos de La Boca.
Entre los lugares que conecta se encuentran la Usina del Arte, la Bombonera, Fundación Proa, el Viejo Puente Transbordador y Colón Fábrica. Con la nueva extensión, el recorrido incorpora el entorno de Caminito.
La ampliación anterior hasta la Usina del Arte
La llegada a Caminito se suma a otra ampliación realizada previamente hacia el sur de la Ciudad. El recorrido del eBus había incorporado 1,62 kilómetros adicionales hasta la Usina del Arte, extensión que funciona durante los períodos de mayor concurrencia al centro cultural. En ese caso, el servicio opera los viernes de 16 a 0 y los sábados, domingos y feriados de 9 a 22.30.
Qué dijo el Gobierno porteño sobre la llegada del eBus a Caminito
El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, destacó el impacto turístico y ambiental de la ampliación: "El eBus va a potenciar el turismo y fortalecer la identidad de la Ciudad de Buenos Aires con una alternativa sustentable, silenciosa y amigable con el entorno".
Con el nuevo tramo, el servicio eléctrico suma una conexión directa con uno de los circuitos turísticos más visitados de La Boca y alcanza una extensión total de 21 kilómetros.