Colectivos de larga distancia en 12 cuotas sin interés: cómo acceder y hasta cuándo
Banco Provincia ofrece 12 cuotas sin interés para comprar pasajes de colectivos de larga distancia. La promoción rige hasta diciembre y tiene requisitos.
Viajar en colectivo de larga distancia será más accesible durante los próximos meses gracias a una promoción de Banco Provincia para comprar pasajes en 12 cuotas fijas sin interés. La propuesta estará disponible para determinados clientes de la entidad y en una época clave para financiar escapadas y vacaciones.
El beneficio alcanza a las compras realizadas con determinadas tarjetas de crédito en empresas, boleterías y plataformas adheridas. De esta manera, quienes cumplan con los requisitos podrá
n organizar viajes dentro del país y distribuir el costo de los pasajes en doce pagos iguales.
Quiénes pueden acceder a las 12 cuotas sin interés
Para aprovechar la financiación es necesario:
- Ser cliente de Banco Provincia.
- Tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.
- Comprar el pasaje en una empresa, boletería o plataforma adherida.
- Utilizar alguno de los medios de pago habilitados.
Qué medios de pago están habilitados
Además de la tarjeta física, la promoción contempla distintas alternativas de pago electrónico.
Se puede abonar mediante:
- Código QR.
- Pagos contactless (NFC).
- Tarjetas digitalizadas en Cuenta DNI.
En el caso de los pagos mediante NFC, hay una condición particular: esta modalidad está disponible únicamente para tarjetas Visa crédito utilizadas desde dispositivos con sistema operativo Android.
Qué hay que tener en cuenta
El beneficio no es acumulable con otros descuentos o promociones vigentes y solo se aplica cuando la compra se realiza mediante los canales autorizados.
También quedan excluidas las operaciones efectuadas a través de plataformas o sistemas de pago que no estén adheridos al programa.
Hasta cuándo se puede aprovechar
La promoción está vigente desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.
Durante ese período, los clientes que cumplan con las condiciones podrán financiar sus pasajes de larga distancia y distribuir el costo del viaje en cuotas fijas sin interés.
Por eso, antes de comprar un pasaje de micro de larga distancia, es importante verificar que la empresa, boletería o plataforma elegida participe de la promoción para aprovechar el beneficio.