Colectivos de larga distancia en 12 cuotas sin interés: cómo acceder y hasta cuándo

Viajar en colectivo de larga distancia será más accesible durante los próximos meses gracias a una promoción de Banco Provincia para comprar pasajes en 12 cuotas fijas sin interés . La propuesta estará disponible para determinados clientes de la entidad y en una época clave para financiar escapadas y vacaciones.

El beneficio alcanza a las compras realizadas con determinadas tarjetas de crédito en empresas, boleterías y plataformas adheridas. De esta manera, quienes cumplan con los requisitos podrá

n organizar viajes dentro del país y distribuir el costo de los pasajes en doce pagos iguales.

Hay 12 cuotas sin interés en colectivos de larga distancia. Foto: Argentina.gob.ar

Además de la tarjeta física, la promoción contempla distintas alternativas de pago electrónico.

Se puede abonar mediante:

Código QR.

Pagos contactless (NFC).

Tarjetas digitalizadas en Cuenta DNI.

En el caso de los pagos mediante NFC, hay una condición particular: esta modalidad está disponible únicamente para tarjetas Visa crédito utilizadas desde dispositivos con sistema operativo Android.

Qué hay que tener en cuenta

El beneficio no es acumulable con otros descuentos o promociones vigentes y solo se aplica cuando la compra se realiza mediante los canales autorizados.

También quedan excluidas las operaciones efectuadas a través de plataformas o sistemas de pago que no estén adheridos al programa.

Hasta cuándo se puede aprovechar

La promoción está vigente desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Durante ese período, los clientes que cumplan con las condiciones podrán financiar sus pasajes de larga distancia y distribuir el costo del viaje en cuotas fijas sin interés.

Por eso, antes de comprar un pasaje de micro de larga distancia, es importante verificar que la empresa, boletería o plataforma elegida participe de la promoción para aprovechar el beneficio.