Robó a bordo de un colectivo, escapó por los techos de las casas y terminó detenido en Guaymallén

El sospechoso del robo protagonizó una persecución por los techos de las viviendas en el este de Guaymallén. Pese a sus esfuerzos para escapar, fue detenido.

El presunto autor de un robo a bordo de un colectivo fue detenido este viernes tras una persecución por los techos de viviendas de Guaymallén. Un operativo policial en conjunto permitió rodear al sospechoso mientras intentaba darse a la fuga y durante el arresto se recuperó un celular sustraído.

El procedimiento se inició durante las tareas preventivas que realizaban efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP), quienes fueron alertados sobre el ilícito que sufrió un pasajero en un ómnibus de línea y recibieron las características del sospechoso. Con esa información, comenzaron a buscarlo y lograron localizarlo a pocos metros, cuando ingresaba a un descampado.

Lejos de detenerse, el hombre continuó con la fuga y llegó hasta el barrio Malvinas Argentinas, donde ingresó a un domicilio que se encontraba desocupado, surge de la información policial.

Operativo en conjunto y detención Una vez dentro del inmueble, el sospechoso subió a los techos y continuó escapando por las viviendas de la zona. Ante esta situación, los efectivos de la UEP Maipú solicitaron apoyo a sus colegas de la Subcomisaría Puente de Hierro.

Con la llegada de los refuerzos, los funcionarios desplegaron un operativo en conjunto para rodear el sector y evitar que el sospechoso pudiera continuar con la fuga.