Las cámaras lo detectaron en actitud sospechosa y fue detenido en Godoy Cruz

El sospechoso fue aprehendido luego de ser detectado por cámaras en actitud sospechosa. Llevaba un cuchillo y tenía en su poder una cartelería de bronce robada.

El malviviente fue captado por cámaras del Centro Estrategico de Operaciones en Godoy Cruz. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la madrugada en Godoy Cruz luego de ser detectado por cámaras y personal policial con actitud sospechosa y posteriormente encontraran entre sus pertenencias un arma blanca y elementos que habían sido sustraídos de un domicilio.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 2.35, cuando personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) observó al sospechoso en la zona de calle Brasil y Pedro del Castillo. El hombre llevaba un cuchillo, por lo que los efectivos que llegaron al lugar procedieron a requisarlo.

Durante la requisa, los policías secuestraron un cuchillo tipo Tramontina. Pero la intervención no terminó allí.

Habia cometido un robo A partir de las imágenes obtenidas, los efectivos lograron establecer que el hombre se había dirigido hacia un domicilio ubicado en calle Belgrano al 1600. Al llegar al lugar, constataron el faltante de cartelería numérica de bronce.

Los elementos fueron encontrados entre las pertenencias del sospechoso, lo que permitió recuperar la cartelería y avanzar en el esclarecimiento del hecho. Tras el hecho, el sospechoso fue aprehendido y a disposición de la justicia.