Día Mundial del Mieloma: pacientes reclaman acceso oportuno y continuidad de tratamientos

En el marco del Día Mundial del Mieloma , que se conmemora este sábado, la Fundación Argentina de Mieloma (FAM) puso el foco en la necesidad de que los avances científicos se traduzcan en un acceso oportuno y sostenido a los tratamientos para los pacientes .

La entidad destacó que las nuevas alternativas terapéuticas ampliaron las posibilidades de controlar la enfermedad durante períodos cada vez más prolongados, pero advirtió que todavía persisten dificultades en los procesos de autorización y provisión de medicamentos.

El mieloma múltiple es una enfermedad oncohematológica que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea. Aunque actualmente no tiene cura, su abordaje cambió de manera significativa en los últimos años con la incorporación de nuevos medicamentos, inmunoterapias y anticuerpos biespecíficos.

Esta evolución permitió ampliar el abanico de opciones y adaptar las estrategias a las características de la enfermedad y a la situación de cada persona. Sin embargo, la mayor complejidad del tratamiento también plantea desafíos para los distintos actores que intervienen en la atención.

“Los avances que estamos viendo en mieloma múltiple son muy importantes y representan una enorme esperanza para los pacientes y sus familias. El desafío es lograr que esa innovación pueda traducirse en beneficios concretos para quienes la necesitan”, señaló Mariana Auad, vicepresidenta de la FAM.

La referente reconoció que existen procesos médicos, administrativos y de auditoría que deben cumplirse, aunque consideró que es posible trabajar para que sean más ágiles y contemplen los tiempos que requiere una enfermedad oncohematológica.

El desafío de acompañar los tiempos del tratamiento

Desde la Fundación explicaron que una parte de las consultas que reciben está vinculada con demoras en las autorizaciones y en la entrega de medicamentos indicados por los profesionales tratantes. Las situaciones pueden responder a distintos motivos, pero generan preocupación e incertidumbre, especialmente cuando está en juego la continuidad de una terapia.

Para la FAM, el objetivo no es desconocer la complejidad que implica administrar y financiar prestaciones de salud, sino contribuir a que las instancias involucradas encuentren respuestas que también contemplen la realidad de quienes atraviesan una enfermedad oncohematológica.

En ese sentido, la entidad propuso fortalecer la comunicación entre los equipos médicos, los financiadores, los pacientes y sus familias. Un intercambio más fluido puede ayudar a aclarar indicaciones, completar documentación, resolver diferencias de criterio y evitar que determinadas gestiones se extiendan innecesariamente.

El acceso oportuno adquiere particular importancia en una enfermedad en la que el tratamiento puede cambiar a lo largo del tiempo. Los pacientes pueden atravesar distintas líneas terapéuticas y necesitar nuevas alternativas cuando una estrategia deja de ofrecer la respuesta esperada. Por eso, la indicación del especialista y la evaluación individual de cada caso ocupan un lugar central.

Normas de protección y acompañamiento

La FAM también recordó que en la Argentina existen normas destinadas a proteger a personas que atraviesan determinadas condiciones de salud, entre ellas la legislación vinculada con enfermedades poco frecuentes y el régimen de protección integral para personas trasplantadas.

En algunos pacientes con mieloma, estas situaciones pueden superponerse, como ocurre con quienes recibieron un trasplante y luego requieren tratamientos, controles y medidas específicas de seguimiento.

“Muchas veces, cuando una persona se comunica con la Fundación, lo que encontramos es preocupación e incertidumbre. Además de atravesar el diagnóstico y el tratamiento, el paciente y su familia tienen que recorrer procesos administrativos que no siempre conocen”, explicó Auad.

Las consultas pueden estar relacionadas con los tiempos de autorización, la documentación necesaria para acceder a una prestación o medicamento, los cambios de tratamiento o las dudas sobre las coberturas disponibles. Frente a esos casos, la entidad busca orientar a las familias, brindar información clara y contribuir a que conozcan las herramientas a su disposición.

En esta fecha, la Fundación propuso no solo visibilizar los desafíos que aún persisten, sino también valorar los avances alcanzados y promover una agenda de cooperación que permita acompañar la innovación científica con mecanismos de acceso cada vez más eficientes.

“Queremos que el Día Mundial sea también una oportunidad para construir consensos. Hay una enorme cantidad de profesionales, instituciones y personas trabajando para mejorar la atención del mieloma múltiple en nuestro país”, concluyó Auad, quien destacó el aporte que la organización de pacientes puede realizar para identificar dificultades y colaborar en la búsqueda de soluciones.