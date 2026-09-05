Atención: dos cortes de agua imprevistos afectan al Gran Mendoza

Zonas de Guaymallén y Godoy Cruz verán afectado su servicio durante la jornada debido a cortes de agua potable imprevistos.

Desde Aysam informaron que ya se encuentran trabajando en los dos cortes de agua.

Este sábado, dos cortes de agua imprevistos impactan en diferentes zonas del Gran Mendoza, según informó Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). Es por ello que el servicio podría verse afectado en tanto duren los trabajos de normalización en ambos sectores.

Según explicaron, la rotura de un caño maestro ocasionó la interrupción del normal abastecimiento de agua potable en ambos casos, perjudicando a cientos de vecinos. Personal de Aysam ya se encuentra trabajando en los dos eventos con el objetivo de normalizar el servicio lo antes posible.

Los cortes de agua se deben a la rotura de dos caños maestro. Shutterstock Cuáles son las zonas afectadas por los cortes de agua Desde Aysam precisaron que una de las zonas afectadas abarca desde la calle Salvador Civit hasta Segundo Sombra y desde Juan Domingo Perón hasta Joaquín V.González en el departamento de Godoy Cruz.

Por otro lado, la zona afectada es la comprendida entre las calles Los Zorzales, Santo Tomás de Aquino, Los Cóndores y Tirasso, en el departamento de Guaymallén.