Papa León XIV en Argentina: el cronograma completo de su visita y todas las actividades

El papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre y ya se conocen algunos de los detalles del esquema preparado para sus cuatro días de visita . El recorrido contempla paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, aunque el programa todavía debe ser confirmado oficialmente por la Santa Sede.

El Pontífice comenzará su visita a la Argentina el domingo 8 de noviembre y partirá hacia Perú el miércoles 11. La agenda preliminar contempla encuentros con autoridades, celebraciones religiosas, actividades sociales y momentos junto a los fieles.

El primer paso de la visita de León XIV a la Argentina será en la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo día estará cargado de actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

Entre los puntos previstos aparecen:

Una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidades intelectuales y físicas.

Un recorrido en papamóvil y una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, para encontrarse con los fieles.

Un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), con la participación de trabajadores y representantes de distintos sectores.

Un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín, junto a representantes de distintas confesiones religiosas.

Una celebración de las vísperas y un momento de oración en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Una comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Martes 10 de noviembre

El martes, León XIV se trasladará a Córdoba para participar de distintas actividades y luego regresará a Buenos Aires.

La agenda incluye:

El traslado desde Aeroparque hacia Córdoba.

Un recorrido en papamóvil por la ciudad.

Una Santa Misa para los fieles.

El traslado al Arzobispado de Córdoba.

Una visita a la Catedral de Córdoba, donde tendrá un encuentro con religiosos, personas consagradas, sacerdotes y seminaristas.

El regreso a Buenos Aires.

Una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

En tanto, el último día, el Papa recorrerá uno de los templos religiosos más reconocidos de Argentina antes de su partida a Perú.

El cronograma contempla:

Una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

El traslado a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Un recorrido en papamóvil y una Santa Misa.

El traslado a Villa Marista de Luján, donde saludará a los voluntarios.

El traslado al aeropuerto de Ezeiza.

La partida hacia Perú.

Cabe destacar que la agenda definitiva todavía debe ser confirmada oficialmente por la Santa Sede. Hasta entonces, el programa puede sufrir cambios tanto en las actividades previstas como en los horarios y lugares del recorrido.