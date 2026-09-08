Cómo participar en la visita del Papa León XVI a Argentina desde adentro

La llegada de León XIV a la Argentina ya comenzó a despertar expectativa entre los fieles y, además de quienes planean viajar para participar de las actividades, existe otra manera de formar parte del acontecimiento. La Conferencia Episcopal Argentina abrió la preinscripción para quienes quieran convertirse en voluntarios durante la visita del Papa .

La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 65 años que estén dispuestas a colaborar en las distintas tareas que demande el encuentro. De esta manera, quienes sean seleccionados podrán integrar los equipos que acompañarán las actividades previstas durante los días que el Pontífice permanezca en el país.

La propuesta tiene un atractivo particular para quienes quieran vivir la visita desde un lugar diferente. Sin embargo, hay una aclaración importante: ser voluntario no significa tener garantizado un lugar cerca de León XIV ni poder saludarlo. La propia organización explica que algunas funciones estarán alejadas de los espacios centrales y que la tarea asignada dependerá de las necesidades del operativo.

La idea es que los voluntarios colaboren para que las actividades puedan desarrollarse y para recibir a las miles de personas que se movilizarán durante la visita. Las tareas pueden tener distintos niveles de exposición, por lo que la convocatoria apunta principalmente a quienes tengan verdadera disponibilidad para prestar un servicio.

Una vez realizada la preinscripción, las personas que sean convocadas deberán participar de instancias de formación. Según explicó el Episcopado, habrá capacitaciones generales y otras específicas vinculadas con la función que finalmente le corresponda a cada voluntario.

El mensaje de la Iglesia apunta a que quienes participen lo hagan con responsabilidad, predisposición y espíritu de servicio. Por eso, la posibilidad de estar cerca del acontecimiento no aparece planteada como un beneficio personal, sino como parte de una tarea destinada a acompañar a quienes concurran a encontrarse con el Papa.

Dónde estará León XIV en Argentina

La visita del Papa moviliza a miles de personas y también abrió una convocatoria para quienes quieran colaborar durante las actividades. X @VaticanNews

La visita apostólica de León XIV al país se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. El recorrido argentino contempla Buenos Aires, Córdoba y Luján, dentro de una gira latinoamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

En Buenos Aires está prevista una actividad multitudinaria, mientras que Córdoba y Luján también formarán parte de los principales momentos de la visita. El Gobierno nacional informó que la organización involucra a autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y funcionarios de las jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades.

Para la Argentina se trata, además, de una visita especialmente significativa porque será la primera llegada de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II visitó el territorio argentino por segunda vez. Pasaron casi cuatro décadas desde aquella visita y ahora será León XIV quien llegue al país en noviembre.

Cómo anotarse

La preinscripción para ser voluntario comenzó este lunes 7 de septiembre y está dirigida a quienes tengan entre 18 y 65 años. El formulario se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la Conferencia Episcopal Argentina.

La inscripción, de todos modos, no significa que la persona quede automáticamente seleccionada. Quienes sean convocados recibirán posteriormente información sobre las instancias de formación y las tareas que deberán desarrollar durante la visita.

Preinscripción oficial para voluntarios del Papa León XIV

Así, para quienes quieran vivir de una manera diferente la llegada del Papa a la Argentina, el voluntariado aparece como una alternativa para formar parte del acontecimiento desde la organización. Y aunque no garantiza un lugar privilegiado para ver a León XIV, sí abre la posibilidad de participar activamente de una visita que movilizará a miles de personas en distintos puntos del país.