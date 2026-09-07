Contra los viejos: PAMI es la obra social más demandada y repercute en la salud de los adultos mayores

“No queda más que esperar”, dice la señora resignada en la puerta del PAMI de Mendoza. Adentro no hay alboroto, sí muchos susurros y penas en silencio. Algunos jubilados sentados, otros haciendo fila. Los empleados del lugar dan indicaciones, argumentan y también explican los “no”; la razón de los rechazos a algunas coberturas de la obra social más importante del país y que es casi universal para todos los jubilados.

Los rechazos y las demoras en tratamientos médicos tiene un impacto particular en PAMI por la cantidad de afiliados y por la vulnerabilidad de la población a la que debe responderle. Es, además, la más demandada en la justicia por las demoras y la que más incumple. MDZ analizó 200 causas de la justicia provincial y federal referidos a falta de cobertura en tratamientos de salud. En la justicia federal, PAMI es el más recurrente, incluso en instancias de apelación. De 33 causas analizadas a fondo, en 29 la Cámara le rechaza el recurso, le revoca un rechazo previo o confirma la cautelar original. Es decir en todos los casos se ratificó judicialmente en segunda instancia que había una injusticia previa. No hay un solo caso en que PAMI haya conseguido que se le levante una cobertura ordenada.

Algunos casos Los dos temas de mayor frecuencia de reclamo tienen que ver con medicamentos y tratamientos oncológicos y hogares de ancianos. Para los enfermos de cáncer la situación es más dramática. PAMI no discute los diagnósticos, sino la droga recetada por su costo. A una mujer con carcinoma mamario con progresión le autorizó la capecitabina y le negó el pembrolizumab invocando "múltiples alternativas farmacológicas". A un hombre con hepatocarcinoma que ya había suspendido el regorafenib por hepatotoxicidad severa le ofreció el esquema Gemox. Los jueces de la Cámara Federal contestaron siempre lo mismo: el que evaluó al paciente fue el médico tratante, avalando lo recetado.

Los adultos mayores que deseen adherise lo pueden hacer ellos mismos o a través de su apoderado/a. Foto: Freepik Los requerimientos no son lineales, pues muchas veces una misma persona requiere tratamientos diversos: medicamentos, prótesis, hogares, pañales y otros insumos. La mediana entre que se inician los reclamos administrativos y llega una sentencia judicial ronda el mes. Pero hay casos extremos que superan el año. Rosa A., por ejemplo, fue diagnosticada con gonartrosis el 13 de noviembre de 2023 y requería una cirugía, que se había previsto para el 21 de ese me. La operación no se hizo porque el proveedor de implantes nunca la entregó. Por eso la mujer recurrió a la justicia el 17 de diciembre de 2023. La sentencia de primera instancia llegó el 18 de agosto de 2025 y el fallo de Cámara el 15 de abril de 2026. Pasaron 884 días. El fallo dice que el cuadro se fue agravando hasta llevarla a un estado de incapacidad. También son recurrentes, como adelantó MDZ, las "astreintes" por incumplimientos, es decir el pago de multas económicas por no acatar fallos judiciales.

PAMI es la obra social más importante del país y maneja uno de los presupuestos más abultados, solo superado por ANSES. Se financia con los aportes de los trabajadores registrados y otras fuentes de financiamiento. En Mendoza hay 247.976 afiliados El 92,3% tiene 60 años o más y la edad promedio es 72 años y hay 51.077 personas de más de 80 años. Entre los afiliados hay una particularidad. En el grupo de entre 60 y 64 años hay 23.351 mujeres contra 5.458 varones. Esa diferencia se explica con la ejecución de la moratoria previsional, que permite jubilarse a los 60 a mujeres sin los treinta años de aportes. En Mendoza el PAMI es uno de los botines de La Libertad Avanza que lidera ahora Facundo Correa Llano. David Litvinchuk conduce la obra social, pero responde directamente a órdenes de Buenos Aires. Antes estuvo Carlos Soloa Vacas, quien renunció en medio de escándalos y controversias que involucraron a la "ex" libertaria Lourdes Arrieta.