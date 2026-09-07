ATE levantó el paro y movilización de este martes en PAMI tras recibir una oferta salarial de 14% y un bono no remunerativo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) levantó el paro nacional y la movilización prevista para este martes frente a la sede central del PAMI. La decisión se tomó tras formalizarse una propuesta de recomposición salarial escalonada del 14,1% y el pago de un bono extraordinario de 180.000 pesos para el personal de la obra social. ATE levantó el paro.

La primera parte de la escala salarial se pagará en tres tramos, con carácter retroactivo y se liquidarán de forma conjunta con los haberes de septiembre: un 2,4% correspondiente a junio, un 2,2% en julio y un 1,9% en agosto.

Para completar el 14,1% comprometido se pagará un aumento del 1,9% correspondiente a septiembre, un 1,8% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,5% en diciembre.

La suma fija de carácter no remunerativo por un total de $180.000 será destinada tanto al personal de planta permanente de la obra social como a aquellos trabajadores que se encuentran contratados de forma transitoria.

Pese al ofrecimiento, el sindicato aclaró que le resulta insuficiente y reclamó al Gobierno la reapertura de la mesa de negociaciones paritarias.

La medida de fuerza, anunciada hace un mes, se iba a realizar desde las 13:00 frente a la sede ubicada en avenida Corrientes 655 e iba a estar acompañada por una paralización de actividades en dependencias del organismo de todo el país para denunciar la “crisis” que atraviesa la obra social de los jubilados.

Cambios en la cúpula del PAMI

Por otra parte, en las últimas horas se conoció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva del PAMI y su reemplazo por Verónica Gabriela Pérez.

También dejó su cargo Florencia Zicavo, quien se desempeñaba en la sindicatura del organismo, y hasta el momento no se informó oficialmente quién la reemplazará.