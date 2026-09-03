Protesta en Aeroparque en medio del paro de ATE en los aeropuertos: qué reclaman
Los trabajadores nucleados en ATE dentro de la ANAC iniciaron este jueves un paro de 48 horas en los aeropuertos de todo el país, con el epicentro puesto en Aeroparque por un conflicto gremial de una empresa tercerizada de Aerolíneas Argentina.
Desde temprano este jueves, empleados agrupados en ATE llevan adelante una protesta en distintos aeropuertos del país en el marco de un paro que se extenderá durante dos jornadas. En Aeroparque, la medida se tradujo en una manifestación sobre una de las calles internas de la terminal, donde los manifestantes redujeron la circulación vehicular a un único carril habilitado.
Quienes impulsan la protesta son trabajadores de GPS, la principal empresa tercerizada que presta servicios para Aerolíneas Argentinas. El reclamo central es la reincorporación de Luciano Corradi, delegado gremial que fue desvinculado de la compañía.
Video: así es la protesta en Aeroparque
Cuándo es el paro de ATE y qué franjas horarias afecta
La medida de fuerza fue convocada para este jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, es decir que se extenderá durante 48 horas. En ambas jornadas, los trabajadores de la ANAC realizarán paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias puntuales: de 9 a 12 y de 18 a 21.
Durante esos bloques horarios, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, los humanitarios, los que trasladen órganos para trasplantes y aquellos de carácter oficial. El resto de la operatoria aérea podría verse afectada mientras dure cada franja de protesta.
Qué dijo el Gobierno sobre el conflicto
Ante la magnitud de la medida, el Ministerio de Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social intimó a ATE para que asegure las prestaciones mínimas dentro del ámbito de la ANAC. Esa intimación se apoya en el artículo 1° de la Ley N° 27.161 y en el artículo 24 de la Ley N° 25.877, junto con sus modificatorias.
A ese marco normativo se suma la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que fija que cuando un conflicto gremial afecta la prestación de servicios esenciales, la cobertura mínima que debe mantenerse no puede caer por debajo del 75% del servicio habitual. La navegación aérea a nivel nacional está comprendida dentro de esa categoría de actividad esencial.
Desde la cartera laboral remarcaron que la exigencia de mantener ese piso de prestación responde a la necesidad de preservar la continuidad del sistema de transporte aéreo, al que definieron como un servicio indispensable para la conectividad del país, la seguridad operativa y el normal funcionamiento del tráfico aéreo.