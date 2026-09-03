Protesta en Aeroparque en medio del paro de ATE en los aeropuertos: qué reclaman

Los trabajadores nucleados en ATE dentro de la ANAC iniciaron este jueves un paro de 48 horas en los aeropuertos de todo el país, con el epicentro puesto en Aeroparque por un conflicto gremial de una empresa tercerizada de Aerolíneas Argentina.

Así es la protesta que se lleva a cabo este jueves por la mañana en Aeroparque.

Desde temprano este jueves, empleados agrupados en ATE llevan adelante una protesta en distintos aeropuertos del país en el marco de un paro que se extenderá durante dos jornadas. En Aeroparque, la medida se tradujo en una manifestación sobre una de las calles internas de la terminal, donde los manifestantes redujeron la circulación vehicular a un único carril habilitado.

Quienes impulsan la protesta son trabajadores de GPS, la principal empresa tercerizada que presta servicios para Aerolíneas Argentinas. El reclamo central es la reincorporación de Luciano Corradi, delegado gremial que fue desvinculado de la compañía.

Video: así es la protesta en Aeroparque X | @AlfredxAl Cuándo es el paro de ATE y qué franjas horarias afecta La medida de fuerza fue convocada para este jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, es decir que se extenderá durante 48 horas. En ambas jornadas, los trabajadores de la ANAC realizarán paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias puntuales: de 9 a 12 y de 18 a 21.

Durante esos bloques horarios, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, los humanitarios, los que trasladen órganos para trasplantes y aquellos de carácter oficial. El resto de la operatoria aérea podría verse afectada mientras dure cada franja de protesta.

Qué dijo el Gobierno sobre el conflicto Ante la magnitud de la medida, el Ministerio de Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social intimó a ATE para que asegure las prestaciones mínimas dentro del ámbito de la ANAC. Esa intimación se apoya en el artículo 1° de la Ley N° 27.161 y en el artículo 24 de la Ley N° 25.877, junto con sus modificatorias.