11-S: Pablo Quirno recordó su rol como voluntario tras el atentado a las Torres Gemelas

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, recordó su participación como voluntario de la Cruz Roja tras los ataques contra las Torres Gemelas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, recordó su rol como voluntario tras los atentados a las Torres Gemelas.

El canciller Pablo Quirno recordó su participación como voluntario de la Cruz Roja estadounidense tras el atentado contra las Torres Gemelas, al cumplirse este viernes 25 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El funcionario compartió una credencial que conservó de aquella época y que le permitía acceder a Ground Zero.

Quirno se encontraba radicado en Nueva York cuando ocurrieron los atentados contra el World Trade Center. En ese momento desarrollaba su carrera profesional en J.P. Morgan y posteriormente participó como voluntario de la American Red Cross.

La identificación difundida por el actual ministro de Relaciones Exteriores llevaba su nombre, Pablo Quirno, y la leyenda “NYC Incident Response”. Además, especificaba “Full Access & Ground Zero”, por lo que estaba autorizado a ingresar a la zona donde se encontraban las Torres Gemelas. La credencial tenía como fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2001, poco más de un mes después de los ataques.

Pablo Quirno fue voluntario en los operativos de rescate dentro del Ground Zero. X @pabloquirno Qué hacía Pablo Quirno en Nueva York durante el atentado del 11-S Quirno vivió en Nueva York durante una década, entre 1995 y 2005, como parte de su trayectoria dentro del sector financiero. Antes de trasladarse a Estados Unidos había trabajado para J.P. Morgan desde Buenos Aires entre 1988 y 1995. Una vez instalado en Nueva York, continuó su carrera en la entidad financiera y llegó a ocupar el cargo de Managing Director y a desempeñarse como codirector del área de Fusiones y Adquisiciones para América Latina.

El economista se había graduado en Ciencias Económicas en la Universidad de Pensilvania y permaneció en Estados Unidos hasta 2005. Posteriormente dejó J.P. Morgan y comenzó una nueva etapa profesional vinculada con el asesoramiento y la gestión de inversiones.