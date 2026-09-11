11-S: Pablo Quirno recordó su rol como voluntario tras el atentado a las Torres Gemelas
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, recordó su participación como voluntario de la Cruz Roja tras los ataques contra las Torres Gemelas.
El canciller Pablo Quirno recordó su participación como voluntario de la Cruz Roja estadounidense tras el atentado contra las Torres Gemelas, al cumplirse este viernes 25 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El funcionario compartió una credencial que conservó de aquella época y que le permitía acceder a Ground Zero.
Quirno se encontraba radicado en Nueva York cuando ocurrieron los atentados contra el World Trade Center. En ese momento desarrollaba su carrera profesional en J.P. Morgan y posteriormente participó como voluntario de la American Red Cross.
La identificación difundida por el actual ministro de Relaciones Exteriores llevaba su nombre, Pablo Quirno, y la leyenda “NYC Incident Response”. Además, especificaba “Full Access & Ground Zero”, por lo que estaba autorizado a ingresar a la zona donde se encontraban las Torres Gemelas. La credencial tenía como fecha de vencimiento el 27 de octubre de 2001, poco más de un mes después de los ataques.
Qué hacía Pablo Quirno en Nueva York durante el atentado del 11-S
Quirno vivió en Nueva York durante una década, entre 1995 y 2005, como parte de su trayectoria dentro del sector financiero. Antes de trasladarse a Estados Unidos había trabajado para J.P. Morgan desde Buenos Aires entre 1988 y 1995. Una vez instalado en Nueva York, continuó su carrera en la entidad financiera y llegó a ocupar el cargo de Managing Director y a desempeñarse como codirector del área de Fusiones y Adquisiciones para América Latina.
El economista se había graduado en Ciencias Económicas en la Universidad de Pensilvania y permaneció en Estados Unidos hasta 2005. Posteriormente dejó J.P. Morgan y comenzó una nueva etapa profesional vinculada con el asesoramiento y la gestión de inversiones.
Su permanencia en Nueva York coincidió con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tras los ataques, Quirno se incorporó como voluntario de la Cruz Roja estadounidense y formó parte del equipo de respuesta ante incidentes de la ciudad, según muestra la identificación que difundió 25 años después.
Del sector financiero a la Cancillería argentina
Quirno ocupa actualmente el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, función que asumió el 28 de octubre de 2025. Antes de llegar a la Cancillería había formado parte del equipo económico del Gobierno como secretario de Finanzas desde diciembre de 2023.
Este 11 de septiembre, el funcionario recordó una etapa anterior de su trayectoria al compartir la credencial que lo identificaba como voluntario de la American Red Cross y le otorgaba acceso a Ground Zero después de los ataques.
A 25 años del atentado contra las Torres Gemelas
Los atentados ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos de las aeronaves fueron estrelladas contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Manhattan. Ambos edificios se derrumbaron posteriormente.
Un tercer avión impactó contra el Pentágono, cerca de Washington, mientras que la cuarta aeronave cayó en Pensilvania después de que pasajeros y miembros de la tripulación intentaran recuperar el control. Los ataques dejaron 2.977 víctimas fatales, además de los 19 secuestradores.