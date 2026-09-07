Javier Milei reunió al gabinete y resolvió que enviará el proyecto por las Islas Malvinas a Diputados

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión de gabinete en Casa Rosada, donde ponderó la repercusión internacional de sus anuncios para reclamar la soberanía argentina en las Islas Malvinas . Se trató de una cumbre que superó las dos horas y que tuvo como eje central profundizar el alcance de las medidas que informó el jueves en cadena nacional.

Fuentes oficiales indicaron que "se analizó el proyecto de ley que será enviado al Congreso y se determinó que sea en la Cámara de Diputados donde se inicie el tratamiento del proyecto ".

Por su parte, se definió que mañana el canciller, Pablo Quirno , y el ministro de Defensa, Carlos Presti , participen de la Mesa Política para avanzar con las iniciativas parlamentarias.

El expediente busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina, incluyendo a compañías vinculadas directa o indirectamente con esos emprendimientos.

Se plantea un nuevo esquema de Defensa y Seguridad Nacional, con herramientas para proteger recursos e infraestructura considerados estratégicos. El foco inmediato está puesto en el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes frente a las costas de las islas.

Se ratifica el rumbo económico y otra reforma

A su vez, el Ejecutivo ratificó el rumbo económico y las reformas que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración.

En tanto, Milei "ratificó el rumbo económico y sostuvo que no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos".

En materia de Seguridad y Capital Humano, se repasaron los principales temas y líneas de trabajo de ambas áreas, así como de sus avances y prioridades. Del encuentro participaron todos los ministros del Gabinete, la senadora nacional, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.