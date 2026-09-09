Scott Bessent puso a Javier Milei como ejemplo y blanqueó la estrategia de Donald Trump para ganar aliados en América Latina

El secretario del Tesoro defendió el uso de recursos financieros de EE.UU. y destacó el respaldo al Gobierno argentino.

Scott Bessent volvió a nombrar a la Argentina dentro de la estrategia internacional de Donald Trump. El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el uso de los recursos financieros de su país como una herramienta de política exterior y señaló al gobierno de Javier Milei como "un caso" elegido por Washington.

Durante una exposición en la Escuela de Negocios Cox de la SMU, Bessent explicó que la administración estadounidense busca fortalecer sus vínculos políticos en el hemisferio occidental. El funcionario sostuvo que su objetivo pasa por crear aliados en la región y mencionó a la Argentina entre los países que recibieron una atención especial de la Casa Blanca.

La definición de Bessent también incluyó una referencia directa a Milei. El funcionario estadounidense afirmó que consideraba que el Gobierno argentino tenía políticas acertadas y recordó el respaldo financiero que Washington otorgó al país durante el año pasado.

Scott Bessent y Javier Milei, presidente de Argentina, se han visto en Estados Unidos recientemente. Foto Efe EFE El respaldo financiero de EE.UU. El Banco Central firmó con el Tesoro estadounidense un swap de monedas por US$20.000 millones, cuyo objetivo fue contribuir a la estabilidad macroeconómica argentina. La línea quedó activada en ese momento y el país recurrió a algo más de US$2.500 millones. El respaldo se dio antes de las elecciones de medio término y mostró la disposición de la administración Trump a destinar recursos financieros para intervenir frente a situaciones económicas y políticas en otros países.

Bessent también mencionó cómo ejemplo otra intervención internacional durante su presentación. El 31 de julio, Estados Unidos actuó junto con Japón para comprar yenes, una operación que buscó impedir que una venta masiva de la moneda japonesa y de bonos del Gobierno de ese país alcanzara a otros mercados.