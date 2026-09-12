Ulpiano Suarez se metió en el debate por Los Nihuiles: "Hay que escuchar al Sur"

El intendente de la Ciudad de Mendoza analizó el futuro de Los Nihuiles y la matriz energética provincial, instando a escuchar las necesidades del sur.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, aprovechó la tarde del sábado para publicar un hilo en X sobre Los Nihuiles y meterse en una discusión que excede a su departamento. Lo planteó sin solemnidad y con una aclaración inicial: son apuntes, no una posición cerrada. "Nada definitivo, pero sí reflexiones que creo que ameritan el debate", escribió.

El primer tramo del hilo fue al punto que domina la agenda provincial. Para Ulpiano Suarez, que las regalías del complejo hidroeléctrico vuelvan enteras a la provincia es un acto de justicia después de más de medio siglo de reclamos. Atribuyó el resultado a la gestión sostenida del exgobernador Rodolfo Suarez y del actual mandatario, Alfredo Cornejo, junto a sus equipos, y recordó que el planteo llevaba 53 años sobre la mesa.

Pero el eje que el intendente eligió para desarrollar fue otro. Los Nihuiles, dijo, se levantó con un objetivo estrictamente energético y terminó dejando dos embalses que antes no existían en el mapa del sur mendocino. Alrededor de Valle Grande y El Nihuil, en San Rafael, hoy funcionan dos villas turísticas, una ruta escénica de 85 kilómetros, un cañón con paredones que superan los 200 metros de altura, prestadores de rafting y kayak, pesca, campings, hoteles y gastronomía. "Una economía entera que vive de una obra", resumió, para llegar a la conclusión que le interesaba dejar asentada: una obra bien hecha rinde durante décadas.

Lo que me quedó dando vueltas es otra cosa. Los Nihuiles se construyó para generar energía, y de paso creó dos embalses que antes no existían.



Alrededor de Valle Grande y El Nihuil hay hoy dos villas turísticas, una ruta escénica de 85 km, un cañón con paredones de más de 200… pic.twitter.com/Wv2Nv72xC6 — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) September 12, 2026 La pregunta que dejó abierta: qué matriz energética quiere Mendoza De ahí el intendente saltó hacia adelante. Si una construcción de la década del 40 todavía sigue generando ese arrastre económico, el planteo que se hace es cuál es el próximo paso. Sugirió que el momento puede servir para abrir una discusión de otra escala, sobre qué matriz energética quiere Mendoza para los próximos 30 años. Fue explícito en que no tiene la respuesta completa, aunque sí la convicción de que la conversación conviene darla pronto y no cuando la urgencia obligue.