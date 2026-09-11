Rodolfo Suarez salió al cruce de Petri por las regalías de Los Nihuiles: "No corresponde"

El senador cuestionó una publicación sobre el reclamo por los recursos y recordó las acciones impulsadas durante su gestión.

Rodolfo Suarez cuestionó a Luis Petri por la forma en que reivindicó el decreto sobre Los Nihuiles.

El decreto firmado por Javier Milei que modificó el esquema de distribución de las regalías de Los Nihuiles abrió una nueva diferencia entre dirigentes mendocinos. Esta vez, Rodolfo Suarez salió al cruce de Luis Petri luego de que el diputado nacional destacara su participación en el reclamo que terminó con el reconocimiento del 100% de las regalías para Mendoza.

Petri celebró la decisión del Gobierno nacional a través de X y sostuvo que "Mendoza recupera lo que siempre fue suyo". En ese mensaje también recordó que en 2020 presentó un proyecto para derogar el Decreto 1560/73, una norma que durante décadas estableció el reparto de las regalías hidroeléctricas entre Mendoza y La Pampa.

El mensaje de Luis Petri que provocó la reacción de Rodolfo Suarez. La mención no pasó inadvertida para Suarez, quien respondió directamente a la publicación. El actual senador nacional sostuvo que no corresponde presentar la decisión como consecuencia de una iniciativa individual y reivindicó el trabajo institucional realizado por la Provincia durante los años en los que estuvo al frente del Ejecutivo.

La reacción de Rodolfo Suarez en X En su tuit, Suarez señaló que durante su gestión se ordenó avanzar judicialmente contra el Estado nacional. "En diciembre de 2020, como Gobierno de Mendoza instruimos formalmente a la Asesoría de Gobierno y a Fiscalía de Estado a demandar al Estado Nacional por la nulidad del Decreto 1560/73 y el pago íntegro y retroactivo de las regalías de Los Nihuiles. En 2022 presentamos esa demanda ante la Corte Suprema de la Nación".

"Presentar un proyecto puede sumar al debate. Lo que no corresponde es adjudicarse el resultado de un reclamo que la Provincia sostuvo institucionalmente durante años. Los mendocinos saben quién defendió este derecho", afirmó.