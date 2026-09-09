Así creció el patrimonio de los senadores nacionales por Mendoza: la llamativa DDJJ de Rodolfo Suarez

El plazo para que los funcionarios nacionales presentaran sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción venció el pasado 31 de agosto. Según la documentación presentada, los tres senadores nacionales por Mendoza - Rodolfo Suarez , Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti - informaron un aumento en su patrimonio .

En términos nominales, el mayor incremento correspondió a Suarez, que pasó de declarar $525,76 millones al inicio del año a $820,65 millones al cierre. La suba fue de $294,89 millones, equivalente al 56,08%.

Por su parte, Juri fue quien más creció porcentualmente: pasó de $27.345.133,74 a $77.885.072,09, con una mejora de $50.539.938,35, que representa un 184,82%.

Fernández Sagasti, en tanto, comenzó el año con $92.246.666,36 y cerró con $105.439.213,04. La diferencia fue de $13.192.546,68, un 14,30%.

Un dato a tener en cuenta es que la variación patrimonial está vinculada a la revalorización de los bienes (ya sean muebles o inmuebles), por lo que no necesariamente existan adquisiciones.

En este sentido, cabe resaltar que el valor en el que son tomados los bienes no es real o de mercado (sobre todo en los inmuebles), sino que se rige según el avalúo fiscal (estimación oficial de una propiedad utilizada por el gobierno para calcular impuestos). Es por esto que los montos están desfasados.

El patrimonio de Rodolfo Suarez: por qué su DDJJ llama la atención

Rodolfo Suarez es, por lejos, el senador con mayor patrimonio entre los tres representantes de Mendoza: cerró 2025 con un patrimonio declarado de $820.649.387,67, sin deudas. Al comenzar el año había informado $525.760.448,49.

Según la documentación presentada, su patrimonio está compuesto principalmente por inmuebles. Entre ellos figuran una casa en Chacras de Coria, un garage, un departamento y otro inmueble en Godoy Cruz, dos propiedades en San José de Tupungato, una casa en San Carlos y otra en La Consulta.

La casa de Chacras pasó de $192,3 millones a $253 millones; el departamento de Godoy Cruz, de $65,9 millones a $86,7 millones. Las propiedades heredadas de San Carlos y La Consulta pasaron de $26,5 millones a $80 millones y de $23,5 millones a $75 millones, respectivamente.

En San José de Tupungato aparece otro de los movimientos relevantes: una propiedad de 10.000 metros cuadrados que al inicio figuraba como “rural con vivienda”, valuada en $59,08 millones, y al cierre aparece como “casa”, con una valuación de $134,1 millones. San José es la localidad donde está el paraje "La Carrera". Mientras era gobernador, Suarez adquirió allí dos terrenos en una zona privilegiada, donde también construyó una casa de dimensiones importantes.

De los senadores nacionales por Mendoza, Rodolfo Suarez es el que tiene el mayor patrimonio. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además de los inmuebles, Suarez declaró una Toyota SW4 valuada en $37,5 millones, depósitos bancarios, acciones o participaciones societarias (pasaron de $375.000 a $3,75 millones) y bienes del hogar.

Qué explica el salto patrimonial de Suarez

La comparativa entre las valuaciones de varios bienes al inicio y final del periodo permiten explicar el incremento patrimonial del senador. Sin embargo, si bien no es una irregularidad propiamente dicha, hay un aspecto de la declaración jurada que es llamativo.

La diferencia de valuación de sus mismos bienes

En la sección de “Evolución Patrimonial”, Suarez consignó $0 como “Diferencia de Valuación de los mismos bienes”. Ese campo es relevante porque está destinado a reflejar las diferencias de valor de bienes que permanecen en el patrimonio entre el comienzo y el final del periodo.

El dato llama la atención porque, al revisar los bienes uno por uno, existen importantes diferencias entre las valuaciones iniciales y finales. Esto ocurre tanto con las propiedades heredadas como con la casa de Chacras, el departamento y otros inmuebles que ya formaban parte de su patrimonio. En sus declaraciones, Juri y Fernández Sagasti -por ejemplo- consignan un monto en el ítem “Diferencia de Valuación de los mismos bienes”, el cual coincide con la diferencia de los valores asignados a sus distintos bienes.

Otro aspecto que surge de la comparación es la propiedad de San José de Tupungato. El inmueble tiene la misma fecha de incorporación y la misma superficie en el inicio y cierre de la declaración, pero cambia su descripción: de “rural con vivienda” pasa a “casa”. También cambia el origen consignado, de “créditos” a “ingresos propios”, mientras su valuación pasa de $59,08 millones a $134,1 millones.

Los ingresos que figuran fuera de Ganancias

Suarez también declara $101.722.693 como ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias. El monto representa cerca del 40% del total de sus ingresos netos, que además incluyen $152,83 millones correspondientes a ingresos por trabajo y $6,59 millones de renta de capital.

Mariana Juri: crecimiento patrimonial exponencial y gastos "austeros"

Mariana Juri tenía al comenzar 2025 un patrimonio neto de $27,34 millones, el cual ascendió a $77,88 millones al cierre del ejercicio. Este salto está asociado principalmente a la valuación de los bienes ya declarados.

Entre sus bienes figuran una casa de 300 metros cuadrados en Mendoza, un departamento de 87 metros cuadrados y una cochera de 9 metros cuadrados, además de un Peugeot 2008 Allure.

La casa estaba valuada en $10.510.123 al inicio y en $28.864.394 al cierre. El departamento pasó de $3.859.695 a $9.935.218; y la cochera, de $192.693 a $518.153.

El Peugeot 2008, por su parte, pasó de una valuación de $11.384.000 a $26.732.200.

De entre los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri registró el incremento patrimonial más alto, en términos porcentuales. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En cuanto a sus saldos bancarios, Juri declaró que una de sus cajas de ahorro en pesos pasó de unos $2,16 millones a $9,63 millones, mientras que una cuenta de pago pasó de $500.000 a $800.000. Al cierre, además, figura entre sus activos una caja de ahorro en dólares.

En paralelo, la senadora comenzó el año con una deuda de $1.266.666 correspondiente a un préstamo prendario con PSA Finance Argentina. Al finalizar 2025, esa deuda figuraba en cero.

Un dato particular de la declaración de Juri es que informó $0 en gastos personales. Los ingresos netos por su trabajo fueron de $89,3 millones durante el año.

Anabel Fernández Sagasti: disminución de deudas e inversiones cripto

Fernández Sagasti terminó 2025 con un patrimonio declarado de $105.439.213,04. Al inicio del ejercicio había informado $92.246.666,36, por lo que la diferencia fue de $13.192.546,68, equivalente al 14,30%.

La senadora declaró como principal bien una casa en Maipú, de 418 metros cuadrados, incorporada a su patrimonio en 2018 y de la que posee el 100%. Al inicio del año estaba valuada en $63.995.569,91 y al cierre en $62.832.377,43.

También declaró una Chevrolet Tracker 1.2T modelo 2024, valuada en $21.580.000. El vehículo mantuvo el mismo valor durante el período. En la declaración de inicio también figuraba un Peugeot 208 Active 1.5 modelo 2016, con una valuación de $0, que ya no aparece entre los bienes al cierre.

En cuanto al dinero y los ahorros, Fernández Sagasti tenía al comenzar 2025 $8,78 millones en una caja de ahorro, $8 millones en efectivo y una pequeña suma en una cuenta en dólares. Al cierre, la caja de ahorro había aumentado a $11,31 millones y el efectivo a $12 millones. Además, declaró un plazo fijo de $1,26 millones.

Entre sus otros activos figuran una participación en la Fundación El Aleph, créditos fiscales y los bienes del hogar. A esto se sumó durante 2025 un activo digital o criptoactivo valuado en $1 millón, el cual fue incorporado en julio.

Anabel Fernández Sagasti registró un incremento patrimonial e incluyó activos digitales en su declaración jurada. @anabelfsagasti

La senadora también redujo sus deudas. Al inicio del año debía $1.702.889,21 al Banco Nación por un crédito hipotecario y $10.736.878,69 a Yacopini Motors por una deuda prendaria. Al cierre, esos compromisos se habían reducido a $1.438.905,74 y $7.039.133,87, respectivamente. En total, sus pasivos pasaron de $12,44 millones a $8,48 millones.

La combinación de un aumento de sus activos y una reducción de sus deudas explica el crecimiento de su patrimonio neto. En su declaración, además, figura una diferencia de valuación de los mismos bienes de $849.230,39, muy por debajo de los $13,19 millones de aumento patrimonial registrado entre las dos puntas del año.