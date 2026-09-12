La Casa Rosada se envalentona con las nuevas frases de Trump sobre Malvinas y analiza si lo acepta como mediador

La posibilidad de que Donald Trump oficie como mediador en el conflicto por la disputa en la soberanía de las Islas Malvinas comenzó a analizarse con atención en la Casa Rosada. El presidente estadounidense afirmó en las últimas horas que, si termina involucrado en el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido, cree que estaría en condiciones de ayudar a resolverlo.

"Estoy seguro de que me van a convocar por ese potencial desastre”, dijo Trump, durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en Dublín, como parte de una visita de dos días a Irlanda. “Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo, hay dos países que no están conformes con respecto a las Malvinas”, señaló.

En la Casa Rosada interpretaron el mensaje como una oportunidad, aunque todavía no resolvieron de qué manera podría traducirse en una intervención concreta de Washington. Para el entorno de Javier Milei , cualquier pronunciamiento del líder republicano que no sea a favor de Londres "ayuda a la causa".

El mandatario argentino agradeció el guiño de Trump en su última cadena nacional relacionada con las medidas a favor de los reclamos de soberanía sobre las islas y analiza si es factible que Trump interceda directamente o si es preferible una conversación diplomática por otros andariveles, en especial sabiendo que Estados Unidos sigue siendo un aliado clave del Reino Unido.

En los últimos días, el norteamericano criticó la política migratoria y energética del Partido Laboralista, cuestionó su nivel de gasto y capacidad de defensa y también manifestó reparos por decisiones vinculadas a territorios estratégicos para Estados Unidos, como las islas Chagos. A su vez, reclamó una mayor alineación en materia militar y comercial.

La posición de Buenos Aires continúa siendo que la Argentina y el Reino Unido deben retomar las negociaciones por la soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y cualquier participación de un tercer país deberá ser evaluada en función de ese objetivo.

Javier Milei se prepara para exponer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo martes 22 de septiembre, donde volverá a plantear el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. El jefe de Estado buscará utilizar el escenario internacional para reforzar la posición argentina y poner nuevamente la disputa con el Reino Unido en el centro de la agenda diplomática, en un contexto en el que la Casa Rosada viene endureciendo su discurso sobre la cuestión Malvinas.

La expectativa del Gobierno está puesta especialmente en el respaldo de los países que la Argentina considera aliados y con los que Milei profundizó sus vínculos desde el inicio de su gestión.

La presentación de Milei ante la ONU tendrá lugar además después de los recientes anuncios del Gobierno vinculados con Malvinas y de las nuevas medidas dirigidas contra empresas que desarrollen actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas.

En ese marco, el líder libertario ya anticipó cuál será el pedido que llevará al escenario internacional. “Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos”, afirmó.