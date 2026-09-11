Donald Trump recordó el 11-S y lanzó una dura advertencia contra Irán: "Seguimos enviando a los terroristas al infierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , encabezó este viernes la ceremonia realizada en el Pentágono por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y aprovechó el homenaje para reivindicar la fortaleza militar de su país y lanzar una dura advertencia contra Irán.

Durante su discurso, Trump aseguró que Estados Unidos “está más fuerte que nunca” y recordó a las víctimas de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono. También homenajeó a los integrantes de las Fuerzas Armadas, los socorristas y los agentes del orden que participaron de la respuesta contra el terrorismo.

“Hoy renovamos el sagrado juramento que hicimos por primera vez en su nombre, hace un cuarto de siglo: jamás lo olvidaremos”, afirmó Trump durante el acto realizado en la sede del Departamento de Defensa.

El mandatario sostuvo que el recuerdo de los atentados sigue teniendo consecuencias en el presente y defendió la necesidad de mantener la lucha contra el terrorismo : "Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con todas nuestras fuerzas, luchamos para ganar".

Trump también destacó el sacrificio de quienes murieron durante los atentados y de aquellos que posteriormente participaron de las operaciones militares estadounidenses: "Podemos educar a nuestros hijos para que sepan que su país es bueno, que sus padres son valientes y que nuestra bandera es un símbolo de justicia y libertad ".

“Estados Unidos está más fuerte que nunca”

Uno de los principales conceptos del discurso de Trump estuvo relacionado con la fortaleza de Estados Unidos: "Hoy nuestro país está más fuerte que nunca. Nunca ha sido tan fuerte como ahora".

En ese sentido, sostuvo que las futuras generaciones seguirán viviendo en una nación libre y que los héroes del 11 de septiembre continuarán siendo recordados. A su vez, aseguró que dentro de 25, 100 o 250 años quienes visiten esos lugares encontrarán una nación “libre e inquebrantable ante el mal” y continuarán honrando a quienes murieron durante los atentados.

Trump remarcó la fortaleza de Estados Unidos Getty Images

Trump vinculó el 11-S con la guerra contra Irán

El presidente estadounidense también utilizó la ceremonia para referirse al conflicto militar con Irán y establecer un vínculo entre la lucha contra el terrorismo posterior al 11-S y la actual confrontación.

Luego apuntó directamente contra Irán y afirmó que militares estadounidenses trabajan para evitar que el país obtenga un arma nuclear: "Rendimos homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan en este preciso momento para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, jamás posea un arma nuclear".

La dura advertencia de Pete Hegseth

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también participó de la ceremonia y vinculó el aniversario de los atentados con la actual guerra contra Irán: "En los últimos seis meses, hemos aniquilado al principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo”, afirmó Hegseth.

El funcionario describió a Irán como una “teocracia islámica” que, según sostuvo, ha deseado la muerte de Estados Unidos durante casi medio siglo y “aplaudió el 11-S”.

“Un régimen que ha patrocinado ataques terroristas contra estadounidenses durante décadas, causando la muerte de miles de personas, incluidos nuestros compañeros en Irak y Afganistán. Pero no contaron con este presidente”, agregó Hegseth, en referencia a Trump.

El secretario de Defensa cerró su intervención con una nueva advertencia contra Irán: "Seguimos enviando a los terroristas a donde pertenecen, al infierno, y a los petroleros al fondo del océano, donde pertenecen. Y nos aseguramos de que Irán nunca tenga un arma nuclear".