Quién era "el hombre del pañuelo rojo", el destacado bombero rescatista del 11-S que incomodó a Donald Trump

Donald Trump homenajeó al bombero voluntario que murió tras ayudar a escapar a numerosas personas de la Torre Sur, y dijo una frase muy llamativa.

Welles Crowther tenía 24 años, trabajaba como corredor de bolsa y era bombero voluntario del condado de Rockland, Nueva York. El 11 de septiembre de 2001 estaba en la Torre Sur del World Trade Center cuando el edificio fue impactado. Su reacción durante el ataque lo convirtió en uno de los rescatistas civiles más recordados de aquella jornada.

La historia de Crowther volvió al centro de la escena cuando Donald Trump le otorgó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad. Durante el evento “Steel Across America”, de la Fundación Tunnel to Towers, celebrado en Washington, D.C., el presidente recordó sus acciones y lanzó una particular frase sobre la notoriedad que alcanzó con el paso de los años.

La frase de Donald Trump durante el homenaje “Lo llaman el hombre del pañuelo rojo. ¿Han oído ese término? El hombre del pañuelo rojo se ha hecho más famoso que yo. No me gusta. Estoy muy disgustado. Pero se ha hecho mucho más famoso que yo”, expresó Trump mientras relataba el rescate. La referencia apuntaba al elemento que permitió identificar a Crowther entre los testimonios de quienes lograron salir con vida.

Por qué Welles Crowther fue conocido como “el hombre del pañuelo rojo” Según el relato presentado por Trump, Crowther avanzó por una escalera dañada hasta encontrarse con un grupo de personas atrapadas en el piso 78 de la Torre Sur. Había heridos graves, humo y fuego. Con un pañuelo rojo sobre la boca, comenzó a guiarlas hacia un lugar seguro y regresó varias veces a la zona de peligro para ayudar a quienes no podían salir por sus propios medios.

El pañuelo que terminó transformándose en símbolo de su historia lo acompañaba desde pequeño. Se lo había regalado su padre, quien también era bombero. Crowther murió durante el derrumbe de la Torre Sur después de haber ayudado a numerosas personas a escapar. Con el paso de los años, los relatos sobre sus acciones lo consolidaron como uno de los rescatistas civiles destacados del 11-S.