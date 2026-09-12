Keiko Fujimori propuso a Álvaro Vargas Llosa como embajador en EE.UU.

La presidenta de Perú , Keiko Fujimori , propuso a Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador del país ante Estados Unidos, en una designación que todavía debe superar las instancias legales correspondientes. El anuncio se produjo un día después de la visita a Perú del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El ofrecimiento busca cubrir una representación diplomática que permanece vacante desde junio, cuando fue cesado del cargo el entonces embajador Alfredo Ferrero.

“Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos”, afirmó Fujimori durante una entrevista con la radio RPP.

El escritor y periodista agradeció públicamente la decisión de la mandataria y confirmó su disposición a asumir la misión diplomática, aunque aclaró que la designación debe completar los procedimientos previstos en ambos países.

“Agradezco profundamente a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como embajador del Perú ante los Estados Unidos de América”, expresó Vargas Llosa a través de la red social X.

Agradezco profundamente a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C. De ser… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) September 11, 2026

El hijo del Nobel de Literatura agregó que, si finalmente recibe la ratificación correspondiente, pondrá a disposición de la misión su experiencia y conocimientos para defender los intereses permanentes de Perú.

Vargas Llosa reside habitualmente en Washington y cuenta además con experiencia vinculada a la relación entre ambos países, ya que trabajó durante 15 años para la Embajada de Estados Unidos en Lima.

Una designación con una historia política detrás

La elección tiene además un fuerte componente simbólico debido a la historia política de las familias Vargas Llosa y Fujimori.

El fallecido Mario Vargas Llosa fue rival de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990. El padre de Keiko terminó imponiéndose en la segunda vuelta y posteriormente gobernó Perú entre 1990 y 2000.

Tanto el escritor como su hijo Álvaro se convirtieron en críticos del gobierno de Fujimori, especialmente después del autogolpe de 1992, cuando el entonces mandatario disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial con respaldo de las Fuerzas Armadas.

La oposición de ambos también alcanzó a las posteriores candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori. Sin embargo, el escenario político comenzó a modificarse durante las elecciones de 2021, cuando Keiko se enfrentó en el balotaje al izquierdista Pedro Castillo.

El vínculo con la política exterior

La designación también se da en un momento en que el gobierno peruano busca fortalecer sus vínculos con Washington. Durante la reciente visita de Marco Rubio, Fujimori anunció además el ingreso de Perú al Escudo de las Américas, una iniciativa vinculada con la cooperación regional en materia de seguridad.

La mandataria tiene previsto viajar próximamente a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde anticipó que mantendrá numerosas reuniones bilaterales.

Fujimori también manifestó su expectativa de participar de una cena de jefes de Estado organizada por Donald Trump. “Tener la oportunidad de saludarlo” es uno de los objetivos que mencionó la presidenta peruana durante el anuncio de s