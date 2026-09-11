Indonesia volvió a temblar: un sismo de 6,6 sacudió la zona de Yakarta

El movimiento se registró en el mar de Java y tuvo una profundidad superior a los 350 kilómetros. El epicentro se ubicó cerca de la región de Teluknaga, en el noreste de la isla de Java.

Un nuevo sismo de magnitud 6,6 sacudió Indonesia este sábado (viernes por la noche de Argentina), con epicentro en el mar de Java, frente a la isla de Java y relativamente cerca de Yakarta, la capital del país. El movimiento fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y tuvo una profundidad superior a los 350 kilómetros. Según los reportes disponibles, esa característica habría contribuido a limitar sus efectos en la superficie.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas ni daños estructurales como consecuencia del terremoto.

No hubo alerta de tsunami tras el terremoto Uno de los principales datos que surgieron después del movimiento fue que no se activó una alerta de tsunami. La agencia geofísica de Indonesia indicó que el sismo no presentaba potencial para generarlo. Las autoridades, de todos modos, mantienen el monitoreo de la situación ante la posibilidad de que se produzcan réplicas.

Nuevo sismo en Indonesia X | @ssgeos Indonesia, una de las zonas con mayor actividad sísmica Indonesia se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. El país registra numerosos terremotos a lo largo del año, aunque la mayoría son de magnitud moderada y no provocan grandes daños.

El nuevo movimiento se produce además después de otros episodios sísmicos registrados en distintas regiones del archipiélago durante 2026.