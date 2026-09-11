11-S: quiénes son los 20 bomberos argentinos que viajaron a Nueva York para homenajear a las víctimas

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , una delegación de 20 bomberos voluntarios argentinos viajó a Nueva York para participar de los homenajes en la Zona Cero y acompañar a los familiares y colegas de los integrantes del Departamento de Bomberos de la ciudad que murieron durante la respuesta al ataque.

Llegaron desde distintos cuarteles de la provincia de Buenos Aires , entre ellos Los Cardales, Hurlingham, San Fernando, Benavídez y José C. Paz. Para ellos, el viaje representa mucho más que una visita al lugar donde ocurrió la tragedia: es una manera de rendir homenaje a quienes perdieron la vida intentando rescatar a otras personas.

“Se cumplen 25 años y la verdad es que valía venir”, explicó uno de los bomberos de Los Cardales. La emoción aparece especialmente durante las ceremonias en las que se recuerdan uno por uno los nombres de quienes murieron aquel día: “Termino siempre muy emocionado con los comentarios que hace la gente cuando va nombrando a cada uno de los caídos”, relató.

Otro integrante de la delegación resumió las sensaciones que genera estar en el lugar: “ Es una mezcla de sensaciones muy fuerte. Hay que sentirlo ”.

Los bomberos argentinos explicaron que su objetivo principal es acompañar a sus colegas estadounidenses y mantener vivo el recuerdo de quienes murieron durante la emergencia : "Más que nada venimos a acompañar. Ellos también son parte de una historia y es importantísimo eso”, señaló uno de los voluntarios.

Bomberos argentinos viajaron a Manhattan a 25 años de los atentados.

El homenaje a los 343 bomberos del FDNY

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) perdió a 343 de sus integrantes durante la respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El acto central del FDNY por el aniversario se realizó el 9 de septiembre en el Ferry Hawks Stadium de Staten Island. Participaron la comisionada Lillian Bonsignore, el jefe de departamento John Esposito y familiares de los bomberos fallecidos.

A los 343 muertos durante la emergencia se suman quienes murieron posteriormente como consecuencia de enfermedades vinculadas con la exposición al polvo generado por el derrumbe del World Trade Center. Para los bomberos argentinos, el sacrificio de aquellos integrantes del FDNY constituye una referencia dentro de la profesión.

El vínculo entre los bomberos argentinos y Nueva York

La relación entre los bomberos voluntarios argentinos y sus colegas estadounidenses no se limita a los homenajes del 11-S. Desde hace años, la Fundación 9/11 viaja hasta la ciudad de Garín, en el partido de Escobar, para brindar capacitación a bomberos de la provincia de Buenos Aires: "Todos los años recibimos a la gente de la Fundación 9/11, que nos capacita en la ciudad de Garín. Capacitan a todos los bomberos que pueden en Buenos Aires”, explicaron los integrantes de la delegación.

De esta manera, el vínculo se sostiene también a través de la formación y el intercambio de conocimientos entre bomberos de ambos países.

La lección que dejó el 11-S para los bomberos argentinos

El 11 de septiembre de 2001, los bomberos del FDNY acudieron a las Torres Gemelas después de recibir el llamado de emergencia, sin conocer la magnitud de lo que estaba ocurriendo ni lo que enfrentarían dentro de los edificios. La mayoría de los 343 integrantes del cuerpo que murieron durante la respuesta fallecieron cuando las torres colapsaron.

Más de dos décadas después, ese gesto continúa siendo una referencia para los bomberos voluntarios argentinos que cada septiembre regresan a Nueva York: "Salieron sin protección, la mayoría murieron. Acompañarlos es lo menos que podemos hacer”, expresó uno de los integrantes de la delegación.