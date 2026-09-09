Dramáticos videos: se sentó en la cornisa de un edificio, intentó quitarse la vida y los bomberos lograron rescatarla

La mujer permanecía sentada en la cornisa de un edificio de más de diez pisos en Caballito. Bomberos logró ponerla a salvo y el SAME la trasladó al Hospital Durand.

Una mujer estaba al borde de la cornisa en un edificio en Caballito.

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles en el barrio porteño de Caballito, donde una mujer permaneció sentada en la cornisa de un edificio de más de diez pisos y se negó inicialmente a bajar. El Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad desplegó un operativo para evitar una caída.

X: @gabrielediego La situación movilizó a los equipos de emergencia mientras la mujer continuaba en un sector de riesgo del edificio y rechazaba bajar por sus propios medios. De acuerdo con la información sobre el episodio, los bomberos trabajaron en el lugar con personal especializado mientras avanzaban las tareas destinadas a contenerla y ponerla a salvo.

Durante el procedimiento se vivieron momentos de fuerte tensión debido a la altura y a la negativa inicial de la mujer a abandonar la cornisa. Hasta el momento no se conocieron datos sobre las circunstancias previas que derivaron en el episodio ni sobre la identidad de la persona involucrada.

X: @gabrielediego El operativo de Bomberos terminó con la mujer a salvo Finalmente, los integrantes del Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad lograron intervenir y reducir a la mujer, evitando que cayera al vacío. El procedimiento permitió retirarla de la zona de peligro y poner fin al momento de mayor tensión.

X: @gabrielediego Una vez concluido el operativo, personal del SAME asistió a la mujer y dispuso su traslado al Hospital Durand, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Según la información disponible, fue derivada al centro de salud luego de ser retirada de la cornisa. El episodio terminó, de esta manera, sin que se produjera una caída desde el edificio y con la intervención coordinada de Bomberos y el servicio de emergencias.