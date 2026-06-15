Detuvieron a la mujer acusada de matar al socio de Martín Menem en Caballito

La Policía de la Ciudad arrestó a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, señalada como autora del crimen de Daniel Antonio Osorio Peñaloza.

La Policía de la Ciudad arrestó este lunes a Anabela Sabrina Olmedo, de 33 años, señalada como autora del crimen de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el ciudadano venezolano hallado muerto el 8 de junio en un departamento de Caballito que era socio del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La causa, que había generado conmoción por la identidad de la víctima, sumó un avance clave: la detención de la principal sospechosa del homicidio. Esto se llevó a cabo en José C. Paz, partido bonaerense, en el marco de un trabajo conjunto entre la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40.

De acuerdo con fuentes policiales, Olmedo habría sido la autora material del ataque que terminó con la vida de Osorio Peñaloza, de 46 años, encontrado sin vida en su vivienda de avenida Díaz Vélez al 5500.