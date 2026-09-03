Comienza el juicio contra Gils Carbó por la supuesta compra irregular del edificio de la Procuración

Después de más de cinco años desde la elevación de la causa a juicio oral, el Tribunal Oral Federal Nº 8 fijó para el 22 de septiembre el comienzo del debate contra la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó por las presuntas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración General ubicado en Perón 667, en la Ciudad de Buenos Aires.

Gils Carbó será juzgada junto con Juan Carlos Thill, productor de seguros y medio hermano de Guillermo Bellingi; Bárbara Jaureguiberry, representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que intervino como intermediaria en la operación; y Adrián González Fischer, directivo de Arfinsa, empresa perteneciente al Grupo Bemberg que vendió el inmueble a la Procuración.

La causa investiga el supuesto direccionamiento del proceso de contratación y el pago de comisiones millonarias relacionadas con la operación. Según la acusación, la licitación habría sido estructurada para favorecer previamente al inmueble que finalmente compró el organismo durante la gestión de Gils Carbó.

El edificio fue adquirido por la Procuración por 43,85 millones de pesos. Uno de los puntos centrales de la investigación fue una comisión de aproximadamente 3 millones de pesos que cobró Thill, quien intervino en la operación y era medio hermano de Bellingi, entonces subdirector general de la Procuración y uno de los funcionarios que participaron en el procedimiento licitatorio .

La investigación comenzó a tomar impulso en 2016 y quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Julián Ercolini. En 2017, Gils Carbó fue procesada inicialmente por presunta administración fraudulenta. Posteriormente, la Cámara Federal porteña descartó que estuviera acreditado un perjuicio económico para el Estado por el precio abonado por el inmueble, pero consideró que existían elementos para sostener una acusación por negociaciones incompatibles con la función pública, vinculada con el supuesto direccionamiento de la licitación y los beneficios obtenidos por personas relacionadas con quienes intervinieron en el trámite.

La muerte de Guillermo Bellingi

El escenario del juicio cambió de manera inesperada por la muerte de Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración durante la gestión de Gils Carbó y uno de los hombres señalados por la investigación como pieza central en el proceso de licitación.

Guillermo Belligi NA

Bellingi apareció muerto el miércoles en una calle de Villa Elisa, La Plata, con una herida de arma blanca en el tórax. La Policía investiga el hecho como un posible suicidio. Tenía 55 años. En el lugar fueron encontrados un cuchillo, su vaina, una mochila, su teléfono celular, una billetera y un reloj. Según la información conocida, no presentaba a simple vista otras lesiones ni signos de defensa.

De acuerdo con la investigación, Bellingi había tenido un papel relevante en el proceso de contratación del edificio y su vínculo familiar con Thill fue uno de los elementos considerados por los investigadores para reconstruir cómo se habría desarrollado la operación.

Fuentes judiciales señalaron que en las últimas horas, la defensa de Bellingi se presentó ante el TOF 8 para informar oficialmente su fallecimiento. Los abogados quedaron en presentar el certificado de defunción y, una vez incorporada esa documentación al expediente, el tribunal estará en condiciones de declarar extinguida la acción penal respecto de Bellingi por su muerte.

Detalles del debate, tribunal a cargo y antecedentes del expediente

El tribunal que tendrá a su cargo el juicio está integrado por Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal general Marcelo Colombo; las audiencias serán semanales y se espera que declaren cerca de 100 testigos.

La llegada del expediente a juicio oral se produce nueve años después del procesamiento de Gils Carbó y más de cinco años después de que Ercolini elevara la causa a esa instancia.

Gils Carbó, que dejó la Procuración General en 2017, sostuvo desde el inicio de la causa que no cometió ninguna irregularidad y que su actuación al frente del Ministerio Público Fiscal fue legítima.