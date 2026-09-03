El Estado sigue pagando jubilaciones de privilegio millonarias a expresidentes: cuánto cobran y quiénes son

A pesar de las bajas dispuestas por la Anses a Cristina Kirchner y Amado Boudou, el Estado argentino abona mensualmente once jubilaciones de privilegio.

El mantenimiento de estos montos reaviva el debate parlamentario y social sobre la sostenibilidad de las pensiones graciables en un contexto de restricción fiscal.

La polémica en torno a los regímenes especiales volvió al centro de la escena política y económica. Tras las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en 2024 que revocaron los beneficios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou, el Estado argentino mantiene la liquidación de once jubilaciones de privilegio amparadas bajo la Ley 24.018. Los haberes brutos informados para este período alcanzan cifras millonarias que superan holgadamente las asignaciones del sistema ordinario.

Según el listado de haberes emitido en julio, la nómina está encabezada por el expresidente Alberto Fernández, quien percibe una asignación mensual bruta de $26.092.447,56. En el segundo lugar del escalafón se ubica el exmandatario Mauricio Macri con $25.043.153,46, seguido por Adolfo Rodríguez Saá, quien pese a su breve interinato en diciembre de 2001 cobra un haber de $23.999.253,02.

ALF PONCE MERCADO / MDZ El ranking completo de los 11 beneficios vigentes La nómina comprende a cuatro expresidentes, tres exvicepresidentes y cuatro familiares directos (tres viudas y una hija de exmandatarios):

Alberto Fernández (Expresidente): $26.092.447,56

Mauricio Macri (Expresidente): $25.043.153,46

Adolfo Rodríguez Saá (Expresidente): $23.999.253,02

Zulema Yoma (Viuda de Carlos Menem): $20.618.733,63

Marta Gabriela Michetti (Exvicepresidenta): $18.192.138,24

Julio César Cleto Cobos (Exvicepresidente): $17.999.446,65

Inés Pertiné (Viuda de Fernando de la Rúa): $17.561.990,73

Bety Nelly Andrés (Viuda de Roberto Levingston): $16.214.248,39

María Estela Martínez de Perón (Expresidenta): $12.936.493,68

Amalia Carmen Guido (Hija de José María Guido): $12.691.238,04

Daniel Osvaldo Scioli (Exvicepresidente): $12.486.621,66 Brecha de haberes y tensión presupuestaria El régimen de asignaciones vitalicias estipula ingresos equivalentes a la remuneración de un juez de la Corte Suprema de Justicia para los expresidentes, mientras que para los exvicepresidentes y causahabientes (viudas e hijos) representa una proporción legalmente establecida. En el caso particular de Amalia Carmen Guido, el beneficio proviene de una concesión especial que data de la década de 1990.