Quién financiará y cuándo arrancan las obras del proyecto turístico de la UNCuyo en el perilago de Potrerillos

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) lleva adelante un proyecto para desarrollar un nuevo complejo turístico en el perilago de Potrerillos que contará con camping, restaurantes, un espacio para eventos, cabañas y hasta un hotel. Desde la casa de estudios advirtieron que el año que viene podrían comenzar con los primeros trabajos en la zona de los campings actuales y señalaron que las propuestas gastronómicas y de alojamiento se licitarán a privados.

En 2024 la universidad obtuvo la concesión por 50 años de una parte de los terrenos lindantes al dique Potrerillos en el marco de la licitación de la Costa Norte del perilago.

La UNCuyo históricamente ocupó estos terrenos donde se ubica un camping y en el marco de este proceso asumió también la administración del ex camping del Automóvil Club Argentino (ACA) lindante a este predio.

La propuesta consiste en la construcción de un nuevo complejo turístico integral en el perilago de Potrerillos con tres sectores destinados a distintas actividades y experiencias, desde la recreación y el esparcimiento, hasta el alojamiento y una amplia oferta gastronómica.

Un equipo técnico y de profesionales desarrolló el proyecto ejecutivo y se lo presentó al fideicomiso para el desarrollo y aprovechamiento del perilago, el cual está dividido en tres grandes áreas, una parte de camping, una zona de eventos y una zona de hotel y cabañas.

Quién financiará el proyecto de la UNCuyo en Potrerillos

El director de Obras y Mantenimiento de la UNCuyo, Ricardo Gauna, dio detalles del plan de explotación turística que desarrolló la casa de altos estudios en el perilago de Potrerillos.

“Es una concesión por 50 años. La universidad hizo una propuesta de inversiones, son cuatro etapas para 30 años de inversiones paulatinas para llegar a todo este desarrollo completo. Y el financiamiento, sobre todo la parte de hotelería, cabañas y restaurantes será externo, la universidad no ocuparía financiamiento porque obviamente es imposible abordar”, explicó el funcionario entrevistado en el programa “Digamos Todo”, de MDZ Radio 105.5 FM.

Hizo hincapié en que el plan de negocios que se proyectó al elaborar la propuesta se hizo desde una expectativa de que empresas privadas se encarguen del financiamiento para la construcción de un hotel, las cabañas y la oferta gastronómica de restaurantes en la zona.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional fue trasladado al lunes 24 de noviembre. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Asimismo, sostuvo que en la primera etapa del proyecto el costo correrá por cuenta de la UNCuyo a partir del presupuesto que ya tiene destinado para el mantenimiento de los actuales campings en el perilago.

“Gran parte de las primeras inversiones están en el camping del ACA. Hay que mejorarlo, pero tenemos mucha infraestructura montada. En los primeros años las inversiones son mucho menores y van a ser prácticamente con personal propio de mantenimiento. Tenemos personal y maquinaria para ir haciendo inversiones menores y las inversiones grandes quedarían para los externos con licitaciones posteriores”, expresó.

Cuándo comenzarían las obras y qué plazos tiene el proyecto

El proyecto ejecutivo fue presentado recientemente a la Comisión Técnica Revisora del Perilago, que se encargará de realizar observaciones y exigir eventuales correcciones. La propuesta requiere el análisis y el aval de diferentes organismos provinciales y municipales.

“No sabemos cuánto nos puede llevar a demorar este periodo. Pero creemos que el año que viene, a mitad del año, podríamos empezar con las obras en esta primera etapa, que implica el camping no solo en la zona de quinchos, las cabañas, sino más con las obras de movimiento del suelo, mucha infraestructura de canalizaciones, de electrificación”, manifestó Gauna.

La propuesta se organiza en tres sectores que articulan distintas actividades y experiencias, desde la recreación y el esparcimiento, hasta el alojamiento y una amplia oferta gastronómica.

El sector Este del complejo estará destinado al camping y las actividades recreativas. Este espacio plantea una modernización del área existente en el ex camping del ACA, con un nuevo acceso y garita de seguridad, núcleos sanitarios, quinchos, proveeduría, estacionamientos y mejoras en caminos vehiculares y senderos peatonales. También contempla la puesta en valor de las dos piletas existentes y espacios destinados tanto al acampe tradicional como a motorhomes.

El sector Central funcionará como espacio de transición entre las áreas de camping y alojamiento. Allí se proyecta un anfiteatro al aire libre para espectáculos y actividades culturales, además de un área gastronómica con restaurantes y terrazas orientadas hacia el paisaje.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El sector Oeste estará destinado al alojamiento y desde la UNCuyo resaltan que tendrá más privacidad. En este lugar se proyecta un hotel de dos niveles, acompañado por un conjunto de cabañas independientes ubicadas para favorecer las vistas y el contacto con el entorno natural.

El funcionario indicó que esta primera etapa de intervención en camping tiene previsto un plazo de desarrollo de entre 3 y 4 años. “En ese tiempo finalizaríamos las obras de la parte de camping. Después vendrían en los años siguientes la parte de la zona de eventos y anfiteatro y la hotelería mucho más adelante”, planteó.

Subrayó que el sector del alojamiento tendrá un hotel y tiene previsto ocho cabañas que pueden ser administradas por el mismo o por otro inversor. “Hemos dividido el terreno en cinco padrones para tener la posibilidad de que puedan ser también concesionados a distintos padrones. Por ejemplo, el hotel a una empresa y las cabañas a otra o puede ser la misma. También tenemos la zona de restaurantes que también está incluida en la tercera etapa”, sostuvo.

“El plan que diseñamos estima que para el 2035 tendría que darse inicio a la parte del hotel, pero podría ser antes si llegan las inversiones”, remarcó el director de Obras y Mantenimiento de la UNCuyo.

En este sentido, el funcionario remarcó que el desarrollo completo debería estar terminado en 30 años pero aclaró que ese plazo es el máximo estimado y que dependiendo de los inversores que se acerquen al proyecto, la propuesta turística podría estar 100% operativa antes.

“Obviamente la idea es que si las inversiones pueden estar en menor tiempo, sería lo ideal. La intención es salir a buscar las propuestas para poder desarrollar lo antes posible la parte hotelera y de cabañas, porque la verdad que es una zona que está en crecimiento y que el Gobierno de la provincia le está impulsando para que crezca”, concluyó.