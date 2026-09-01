Hotel, restaurantes y camping: así será el complejo de la UNCuyo en el perilago de Potrerillos

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) planea desarrollar un proyecto turístico en la Costa Norte del perilago de Potrerillos . Se trata de un complejo que contará con un camping, restaurantes, un hotel y cabañas.

Funcionarios universitarios presentaron los detalles del proyecto y sus avance a la Comisión Técnica Revisora del Perilago, en el marco del plan del Gobierno provincial para impulsar el desarrollo turístico de la Costa Norte del dique Potrerillos .

A mediados de 2024 el Ejecutivo provincial adjudicó un sector del perilago a la UNCuyo tras un proceso de licitación pública del que participaron también empresas privadas. En esa oportunidad, el gobernador Alfredo Cornejo y la rectora de la casa de estudios de ese entonces, Esther Sánchez, firmaron la concesión por 50 años del predio ubicado en las inmediaciones del espejo de agua que incluye el ex Camping del Automóvil Club Argentino (ACA).

Durante la reunión junto a la Comisión Técnica, el nuevo Coordinador de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, Martín Oro , y el Director de Obras y Mantenimiento de la UNCUYO, Ricardo Gauna , además de los profesionales responsables del desarrollo del proyecto, realizaron una presentación detallada del proyecto de un nuevo complejo integral destinado al turismo, la recreación, la gastronomía y el alojamiento.

Expusieron los criterios técnicos, urbanísticos, arquitectónicos y ambientales, además de los lineamientos que orientaron la propuesta de integración del complejo turístico con el entorno natural del perilago, informaron este martes desde la universidad.

Camping, restaurantes, hotel y cabañas: así será el complejo de la UNCuyo

La UNCuyo proyecta un nuevo complejo turístico integral en la Costa Norte del Perilago de Potrerillos poniendo un énfasis especial en el aprovechamiento de las características paisajísticas del entorno y visuales hacia el Lago Potrerillos, la cordillera y la vegetación existente.

La propuesta se organiza en tres sectores que articulan distintas actividades y experiencias, desde la recreación y el esparcimiento, hasta el alojamiento y una amplia oferta gastronómica.

El sector Este del complejo estará destinado al camping y las actividades recreativas. Este espacio plantea una modernización del área existente en el ex camping del ACA, con un nuevo acceso y garita de seguridad, núcleos sanitarios, quinchos, proveeduría, estacionamientos y mejoras en caminos vehiculares y senderos peatonales.

También contempla la puesta en valor de las dos piletas existentes y espacios destinados tanto al acampe tradicional como a motorhomes.

El sector Central funcionará como espacio de transición entre las áreas de camping y alojamiento. Allí se proyecta un anfiteatro al aire libre para espectáculos y actividades culturales, además de un área gastronómica con restaurantes y terrazas orientadas hacia el paisaje.

Este sector tendrá un acceso y estacionamiento propios para los visitantes.

El sector Oeste estará destinado al alojamiento y desde la UNCuyo resaltan que tendrá más privacidad. En este lugar se proyecta un hotel de dos niveles, acompañado por un conjunto de cabañas independientes ubicadas para favorecer las vistas y el contacto con el entorno natural.

Propuesta arquitectónica de bajo impacto visual

El proyecto turístico que planifica la UNCuyo en la Costa Norte de Potrerillos pretende integrar las nuevas construcciones con el paisaje actual del perilago. En este sentido, la propuesta arquitectónica incorpora una estética contemporánea de bajo impacto visual, con materiales como piedra, hormigón, revoques hidrolavados y metal, buscando generar una imagen vinculada al paisaje de montaña y evitar contrastes excesivos con el entorno.

El plan apunta a priorizar la conservación del carácter natural del lugar, el equilibrio entre superficies construidas y espacios abiertos y el desarrollo de recorridos, áreas verdes y espacios recreativos.

Asimismo, la accesibilidad universal fue incorporada como criterio desde las primeras etapas del diseño.

Las próximas etapas del proyecto

Luego de que el Gobierno provincial adjudicara a mediados de 2024 el sector de la Costa Norte a la UNCuyo, los equipos técnicos del Rectorado elaboraron un anteproyecto que fue presentado en julio de 2025.

Luego de su aprobación en mayo de 2026, la Universidad completó el Proyecto Ejecutivo ante la Comisión Técnica Revisora del Perilago Potrerillos. De acuerdo con el procedimiento establecido, esta comisión analizará la documentación presentada y se expedirá sobre las observaciones, recomendaciones o requerimientos que considere pertinentes dentro de un plazo aproximado de 30 días.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una vez concluida esta etapa, se avanzará en las acciones administrativas y técnicas necesarias para la continuidad del proyecto.

Una vez aprobado, la UNCuyo podrá salir a buscar el financiamiento para concretar la inversión y poner en marcha el complejo proyectado, con una concesión de 50 años.

El proyecto de la universidad en el perilago de Potrerillos tiene cuatro etapas: