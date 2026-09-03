Encontraron muerto a un exfuncionario de la Procuración a días de un juicio por presunta corrupción K

El cuerpo apareció en Villa Elisa con un cuchillo junto a él y sin signos visibles de defensa, por lo que actualmente se analizan las circunstancias del fallecimiento.

Guillermo Bellingi, de 55 años, debía sentarse en el banquillo del Tribunal Oral Federal N° 8 junto a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó por la cuestionada compra de un edificio para la Procuración. El exsubdirector general del organismo fue encontrado muerto este martes en una calle de Villa Elisa, La Plata, con una herida de arma blanca en el pecho, mientras la Policía investiga las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue hallado en calle 8, entre 406 y 407, después de que una persona alertara al 911. Según el informe policial, junto a Bellingi había un cuchillo tipo criollo con su vaina y una mochila, además de su teléfono celular, billetera y reloj. No presentaba a simple vista otras lesiones ni signos de defensa y, por las circunstancias del hallazgo, los investigadores analizan como principal hipótesis un posible suicidio.

La nueva procuradora general de la Alejandra Magdalena Gils Carbó. El negocio inmobiliario La causa se originó en la compra de un inmueble ubicado sobre Perón al 600, conocido como el “Petit Hotel”, que la Procuración General de la Nación adquirió en 2013 por $43.850.000. El edificio pasó a albergar dependencias del organismo y la operación incluyó una licitación en la que intervino Bellingi desde un cargo administrativo. La investigación también incorporó la participación de Juan Carlos Thill, medio hermano del exfuncionario.

Thill habría recibido una comisión de $3 millones por su trabajo para una inmobiliaria que asesoró a Arfinsa, la empresa que vendió el edificio a la Procuración. Los investigadores analizaron especialmente la fecha de los contratos vinculados con esas comisiones y, según figura en papeles, los documentos habrían sido firmados antes de que se conociera públicamente cuál había sido la empresa ganadora de la licitación.

El juez Julián Ercolini. La trama detrás de la licitación y el juicio oral La investigación judicial sostiene que el proceso de selección pudo haber sido diseñado para favorecer al inmueble que finalmente adquirió la Procuración. La acusación también plantea que existía una estructura previa destinada a darle apariencia de legalidad a la operación y permitir el pago de comisiones vinculadas con la adquisición.