Jubilados de Anses: el descuento de hasta 50% que pueden aprovechar en farmacias durante septiembre

Los jubilados y pensionados de Anses pueden acceder durante septiembre a importantes descuentos en farmacias a través de determinados bancos. Uno de los beneficios más destacados es el 50% de ahorro, con un reintegro que puede llegar hasta $12.000 según el medio de pago.

El programa Beneficios Capital Humano - Anses reúne más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en todo el país. La red incluye farmacias, supermercados, perfumerías y otros establecimientos.

Las farmacias tienen descuentos clave para los jubilados de Anses.

En general, para acceder a las promociones hay que pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión. Según el comercio, el beneficio puede aplicarse directamente al momento de la compra o acreditarse posteriormente mediante un reintegro.

A estas promociones generales se pueden sumar los beneficios propios de los bancos, como los descuentos de Supervielle y Galicia.

El Banco Supervielle mantiene durante septiembre un beneficio del 50% de descuento los martes en farmacias adheridas para sus clientes previsionales.

La promoción tiene un tope de $6.000 cuando se paga con tarjeta de débito y otro de $6.000 mediante QR. De esta manera, quienes combinan ambos medios de pago pueden alcanzar un reintegro de hasta $12.000.

Además, el banco ofrece tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.

Para aprovechar la promoción es importante tener en cuenta las condiciones establecidas por la entidad y el comercio, ya que pueden existir productos excluidos y requisitos específicos según el medio de pago.

Otros beneficios en farmacias

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Galicia cuentan con otra promoción para este rubro.

En determinadas compras pueden acceder a hasta 25% de ahorro en farmacias y ópticas, con un tope mensual de $12.000. Además, existe la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés, de acuerdo con las condiciones del beneficio.

De esta manera, el descuento disponible puede variar según el banco en el que cada beneficiario recibe sus haberes.

Qué descuentos hay en supermercados

Aunque las farmacias concentran algunas de las promociones más importantes, el programa también ofrece beneficios en supermercados durante septiembre.

Coto: 10% de descuento sin tope, con las exclusiones previstas.

Jumbo, Disco y Vea: 10% en distintos rubros y 20% en perfumería y limpieza.

Josimar: 15% en los rubros alcanzados, sin tope.

Carrefour: 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de Anses registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000.

Día: 10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por operación.

Chango Más: 10% de lunes a domingo, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes.

Además, el Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día al pagar con BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.

Los descuentos pueden tener días específicos, topes por operación o por mes, productos excluidos y condiciones vinculadas al medio de pago. Por eso, antes de realizar una compra, conviene consultar los términos de cada promoción para saber exactamente qué beneficio corresponde.