Jubilados de Anses: cómo acceder a descuentos de hasta el 50% en farmacias durante septiembre

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) tienen durante septiembre una serie de beneficios que permiten reducir el costo de distintas compras, especialmente en rubros vinculados con la salud y los productos de consumo cotidiano.

Entre las promociones disponibles se destacan los descuentos en farmacias , que pueden alcanzar hasta el 50%, con reintegros de hasta $12.000, de acuerdo con el comercio y el medio de pago utilizado. Las condiciones pueden variar según la entidad bancaria y la promoción vigente.

Para utilizar estos beneficios, en general es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que el jubilado o pensionado cobra sus haberes.

Las promociones forman parte del programa Beneficios Anses , que reúne miles de comercios adheridos en todo el país y ofrece descuentos en farmacias, supermercados, perfumerías y otros establecimientos.

El descuento puede aplicarse directamente al momento de pagar o acreditarse posteriormente como un reintegro en la cuenta bancaria. Además, algunas promociones pueden combinarse con beneficios propios de determinadas entidades financieras, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Descuentos y reintegros durante septiembre

Entre las promociones informadas se encuentran beneficios en distintos supermercados y comercios:

Coto: 10% de descuento, sin tope, con las exclusiones correspondientes.

10% de descuento, sin tope, con las exclusiones correspondientes. Jumbo, Disco y Vea: 10% en determinados rubros y hasta 20% en perfumería y productos de limpieza.

10% en determinados rubros y hasta 20% en perfumería y productos de limpieza. Josimar: 15% de descuento en los productos alcanzados, sin tope.

15% de descuento en los productos alcanzados, sin tope. Carrefour: 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000.

10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000. Día: 10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por operación.

10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por operación. Chango Más: 10% de lunes a domingo, con un límite de $1.000 por operación y hasta $15.000 acumulados por mes.

En el caso de las farmacias, las condiciones específicas dependen del establecimiento adherido, del banco y del medio de pago utilizado. Por ese motivo, se recomienda consultar previamente los términos de la promoción para conocer el porcentaje de descuento, los topes y los productos incluidos.

Los beneficios buscan brindar un alivio a los bolsillos de jubilados y pensionados, especialmente frente al peso que tienen los medicamentos y otros productos esenciales dentro del presupuesto mensual.

La red de Beneficios Anses cuenta con más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas zonas del país, lo que permite acceder a promociones en diferentes rubros.