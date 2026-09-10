Jubilados de Anses: cómo acceder a descuentos de hasta el 50% en farmacias durante septiembre
Los beneficiarios de Anses pueden acceder a distintas promociones y reintegros en farmacias. Cómo se pueden obtener.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tienen durante septiembre una serie de beneficios que permiten reducir el costo de distintas compras, especialmente en rubros vinculados con la salud y los productos de consumo cotidiano.
Entre las promociones disponibles se destacan los descuentos en farmacias, que pueden alcanzar hasta el 50%, con reintegros de hasta $12.000, de acuerdo con el comercio y el medio de pago utilizado. Las condiciones pueden variar según la entidad bancaria y la promoción vigente.
¿Cómo acceder a los descuentos de Anses?
Para utilizar estos beneficios, en general es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que el jubilado o pensionado cobra sus haberes.
Las promociones forman parte del programa Beneficios Anses, que reúne miles de comercios adheridos en todo el país y ofrece descuentos en farmacias, supermercados, perfumerías y otros establecimientos.
El descuento puede aplicarse directamente al momento de pagar o acreditarse posteriormente como un reintegro en la cuenta bancaria. Además, algunas promociones pueden combinarse con beneficios propios de determinadas entidades financieras, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Descuentos y reintegros durante septiembre
Entre las promociones informadas se encuentran beneficios en distintos supermercados y comercios:
- Coto: 10% de descuento, sin tope, con las exclusiones correspondientes.
- Jumbo, Disco y Vea: 10% en determinados rubros y hasta 20% en perfumería y productos de limpieza.
- Josimar: 15% de descuento en los productos alcanzados, sin tope.
- Carrefour: 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000.
- Día: 10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por operación.
- Chango Más: 10% de lunes a domingo, con un límite de $1.000 por operación y hasta $15.000 acumulados por mes.
En el caso de las farmacias, las condiciones específicas dependen del establecimiento adherido, del banco y del medio de pago utilizado. Por ese motivo, se recomienda consultar previamente los términos de la promoción para conocer el porcentaje de descuento, los topes y los productos incluidos.
Los beneficios buscan brindar un alivio a los bolsillos de jubilados y pensionados, especialmente frente al peso que tienen los medicamentos y otros productos esenciales dentro del presupuesto mensual.
La red de Beneficios Anses cuenta con más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas zonas del país, lo que permite acceder a promociones en diferentes rubros.