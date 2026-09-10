Jubilados, AUH y asignaciones: quiénes cobran en Anses este jueves

El calendario de Anses incorpora nuevas prestaciones este jueves. También avanzan los pagos de jubilaciones, AUH y Pensiones No Contributivas.

La agenda de pagos de Anses tendrá novedades este jueves 10 de septiembre. Además de continuar con las prestaciones que comenzaron a acreditarse a principios de semana, se habilitarán nuevos cobros para titulares de la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal.

La Asignación por Embarazo inicia su cronograma con los documentos terminados en 0. A su vez, quienes perciben la Asignación por Prenatal comenzarán a cobrar de acuerdo con la terminación del DNI, con los números 0 y 1 dentro de la primera jornada.

Para las familias que reciben la Prestación Alimentar junto con la AUH o la Asignación por Embarazo, el dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta y en la misma fecha correspondiente a la prestación principal.

Jubilados, titulares de AUH, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones reciben sus depósitos según el DNI. MDZ Qué paga Anses este jueves 10 de septiembre Más allá de los beneficios que se incorporan al calendario de pagos, durante la jornada también continúa la distribución de jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzó el martes.

Estos son los grupos alcanzados por los pagos del jueves: